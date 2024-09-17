Росія сховала за кордоном мільярди доларів, які неможливо заморозити, — аналітик

Тільки у 2023 році Росія заробила $118,3 млрд, пише Яніс Клюге. Однак валюта в таких обсягах не потрапила на російські рахунки.

Related video

Навіть всупереч міжнародним санкціям, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російським резидентам вдалося накопичити на іноземних рахунках $180 млрд. Так вважає науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

За його даними, "тіньові резерви" складаються з коштів великих компаній-експортерів, і суму неможливо заморозити, оскільки вона не перебуває на рахунках Центробанку.

У своїй доповіді аналітик зазначає, що тільки 2023 року РФ "заробила" $118,3 млрд, проте валюта в таких обсягах не потрапила на російські рахунки.

Важливо

Кепські справи: на економіку Росії очікує криза – в чому причини

Активи, що зросли, показані темно-зеленим кольором і є частиною "Інших інвестицій", тобто не є прямими іноземними інвестиціями, портфельними інвестиціями, резервами центрального банку або деривативами. Сильне зростання спостерігається у двох підкатегоріях "Кредити, валюта і депозити" та "Інша дебіторська заборгованість".

Вартість цих активів зросла зі 190 мільярдів доларів до 370 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення.

Він зазначає, що на сьогодні Москва також володіє $100 млрд у китайських юанях, які відкладає на випадок падіння цін на нафту і скорочення експортних доходів за умови обмеження припливу валюти. Утім, існує питання їхньої ліквідності та можливості завести в Росію.

"Ключовим питанням стійкості Росії до шоку цін на нафту є те, наскільки ліквідні тіньові резерви і наскільки Москва контролює їх. Чи можна їх мобілізувати і продати за рублі, коли це необхідно? На жаль, відповідь не зовсім зрозуміла. Але цілком імовірно, що Центральний банк спробує це зробити", — пише Яніс Клюге.

Нагадаємо, на початку 2024 року Росія придбала готівкові долари на суму 29 мільйонів 210 тисяч у Руанди. Важила ця сума понад 300 кг.

У липні Фокус писав, як Росія завалила Лівію фальшивими грошима, практично обваливши економіку країни.