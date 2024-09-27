Летіли на риболовлю: у російських болотах розбився вертоліт із депутатом і бізнесменом (фото)

Архангельський бізнесмен Олексій Семенов сам керував вертольотом, а на борту також перебував місцевий депутат Сергій Сметанін. Авіакатастрофа сталася на болотистій місцевості і дороги до місця НП немає.

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В Архангельській області РФ виявили уламки зниклого з радарів вертольота Robinson R44, на борту якого перебували депутат архангельської міської думи Сергій Сметанін і бізнесмен Олексій Семенов. Унаслідок аварії ніхто не вижив, а тіла сильно обгоріли. Про це повідомляє RTVI.

Сметанін і Семенов вилетіли на риболовлю в село Сафоново. За попередніми даними, востаннє місце розташування вертольота було зафіксовано 25 вересня приблизно о дев'ятій вечора в районі села Биче. Про те, що борт не прибув до кінцевого пункту, стало відомо лише наступного дня близько 16:30.

Депутат Сергій Сметанін Фото: Соцмережi

Семенов встиг написати дружині, що через три години буде вдома, але не повернувся. Жінка тільки за добу звернулася до органів, оскільки політ не був зареєстрований і вона "переживала, що в чоловіка будуть неприємності". Також борт не був приписаний до жодного аеродрому.

Вертоліт належав Семенову, власнику фірми з утилізації металобрухту. Бізнесмен сам був за штурвалом. Чоловіки долетіли з Архангельська до села Єзевець, взяли необхідне спорядження та полетіли на озера. Дорогою назад після риболовлі вертоліт сів у селі Биче на дозаправку, звідки Сметанін і Семенов відправили близьким повідомлення, що повернуться додому за три години. Більше вони не виходили на зв'язок.

Вертоліт упав у болотах. Дороги туди немає. Найближча ґрунтовка закінчується в селі Биче.

Нагадаємо, у середині вересня в Приамур'ї розбився вертоліт Robinson R66. На борту перебували троє людей і вертоліт належав золотодобувній організації ТОВ "Хергу".