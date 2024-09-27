Языковой конфликт в Узбекистане: учительница избила ребенка, РФ посоветовали не лезть в чужие дела

Учительница русского языка в первый день своей работы избила перед всем классом мальчика. В МИД России "обеспокоены" инцидентом, но в Законодательной палате Узбекистана призвали страну сосредоточиться на собственных проблемах.

Related video

В Ташкенте учительница русского языка в первый день своей стажировки в школе №188 избила ученика. Родители пострадавшего ребенка обратились в милицию. Детали сообщили 25 сентября в местном издании Gazeta.uz.

На видео видно, как учительница спорит с мальчиком, который держит в руке тетрадь. В какой-то момент она пускает в ход кулаки вместо слов, схватив ребенка за ухо и стянув с места. Далее женщина тусанами дотолкала школьника к доске, где держала его за шею и подбородок, ударила спиной о стену, кричала на него и ударила по голове. Заметно, что из-за силы ударов мальчику было трудно держаться на ногах. Из даты записи понятно, что конфликт произошел 23 сентября.

Выяснилось, что инцидент произошел в шестом классе, который учится во вторую смену. Учительнице предложили работу в школе с испытательным сроком, и инцидент произошел в первый же день ее работы.

Родители мальчика рассказали, что причиной конфликта стала его претензия, что урок русского языка в Узбекистане велся на государственном языке.

Впоследствии появилась информация, что учительницу приговорили к 7 суткам административного ареста и штрафу. Однако такое наказание она получила за другой случай насилия.

Оказалось, что на следующий день после инцидента в школе №188 она устроила еще одну драку. В тот раз жертвой стал уже взрослый человек, заместитель директора общеобразовательной школы №204, где учится 14-летняя дочь педагога.

Драку записала камера, установленная в кабинете Фото: gazeta.uz Драку записала камера, установленная в кабинете Фото: gazeta.uz

Реакция России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обнародованное видео из школы №188 вызывает "крайнее беспокойство и сочувствие к ребенку". Она отметила, что Россия запросила официальные разъяснения у Узбекистана.

"В дружеских отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве. Должны приниматься последовательные меры, в том числе напоминающие общественности о благоприятном влиянии многовекового использования русского языка в различных сферах нашего общения, взаимного обогащения в культурно-образовательном, научном и социально-экономическом плане", — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ заверила, что министерство держит ситуацию "в поле самого пристального внимания".

Ответ Узбекистана

Депутат Законодательной палаты Узбекистана и председатель партии "Национальное возрождение" Алишер Кадыров подтвердил, что в школе №188 были нарушены права ребенка. Он заверил, что будут приняты меры по закону.

"Было бы правильно, если бы они занимались своими делами, полными проблем, пока не запутались в наших внутренних делах", — в то же время заметил Кадыров, комментируя заявление МИД России.

По данным СМИ, Кадыров известен своей позицией относительно узбекского языка в Узбекистане. Он предлагал ввести ограничения против тех, кто не знает государственного языка.

"Те, кто собирается работать в России, должны знать русский язык, но это не означает, что россиянам, живущим в Узбекистане, не нужно знать узбекский язык", — отмечал он.

Также Кадыров выступал за то, чтобы узбекский язык был определен как обязательный по закону.

Напомним, по закону русский не имеет в Узбекистане статуса языка межнационального общения. Еще в 2021 году в российском МИД заявляли, что в Узбекистане и некоторых других странах нужно "сохранять русский язык", потому что это "существенно расширяет возможности карьеры и трудоустройства".

В 2023 году стало известно, что в Узбекистане впервые осудили мужчину за наемничество и участие в войне в Украине. Суд решил, что он проведет за решеткой пять лет.