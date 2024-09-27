Мовний конфлікт в Узбекистані: вчителька побила дитину, РФ порадили не лізти в чужі справи

Вчителька російської мови у перший день своєї роботи побила перед усім класом хлопчика. У МЗС Росії "занепокоєні" інцидентом, але в Законодавчій палаті Узбекистану закликали країну зосередитись на власних проблемах.

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У Ташкенті вчителька російської мови в перший день свого стажування в школі №188 побила учня. Батьки постраждалої дитини звернулись до правоохоронців. Деталі повідомили 25 вересня у місцевому виданні Gazeta.uz.

На відео видно, як вчителька сперечається з хлопчиком, який тримає в руці зошит. В якийсь момент вона пускає в дію кулаки замість слів, схопивши дитину за вухо та стягнувши з місця. Далі жінка тусанами доштовхала школяра до дошки, де тримала його за шию й підборіддя, вдарила спиною об стіну, кричала на нього та вдарила по голові. Помітно, що через силу ударів хлопчику було важко триматись на ногах. З дати запису зрозуміло, що конфлікт стався 23 вересня.

З’ясувалося, що інцидент стався у шостому класі, який навчається у другу зміну. Вчительці запропонували роботу в школі з випробувальним терміном, і інцидент стався в перший же день її роботи.

Батьки хлопчика розповіли, що причиною конфлікту стала його претензія, що урок російської мови в Узбекистані вівся державною мовою.

Згодом з’явилася інформація, що учительку засудили до 7 діб адміністративного арешту та штрафу. Однак таке покарання вона отримала за інший випадок насилля.

Виявилось, що наступного дня після інциденту в школі №188 вона влаштувала ще одну бійку. Того разу жертвою стала вже доросла людина, заступниця директора загальноосвітньої школи №204, де навчається 14-річна дочка педагогині.

Бійку записала камера, встановлена в кабінеті Фото: gazeta.uz Бійку записала камера, встановлена в кабінеті Фото: gazeta.uz

Реакція Росії

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що оприлюднене відео зі школи №188 викликає "крайнє занепокоєння та співчуття до дитини". Вона зазначила, що Росія запросила офіційні роз’яснення у Узбекистану.

"У дружніх відносинах стратегічного партнерства та союзництва двох держав немає і не може бути місця будь-якої неприязні, тим паче на мовному ґрунті. Повинні вживатися послідовні заходи, зокрема що нагадують громадськості про сприятливий вплив багатовікового використання російської мови у різних сферах нашого спілкування, взаємного збагачення у культурно-освітньому, науковому та соціально-економічному плані", — заявила Захарова.

Представниця МЗС РФ запевнила, що міністерство тримає ситуацію "у полі найпильнішої уваги".

Відповідь Узбекистану

Депутат Законодавчої палати Узбекистану та голова партії "Національне відродження" Алішер Кадиров підтвердив, що у школі №188 були порушені права дитини. Він запевнив, що будуть прийняті заходи за законом.

"Було б правильно, якби вони займалися своїми справами, повними проблем, поки не заплуталися в наших внутрішніх справах", — водночас зауважив Кадиров, коментуючи заяву МЗС Росії.

За даними ЗМІ, Кадиров відомий своєю позицією щодо узбецької мови в Узбекистані. Він пропонував запровадити обмеження проти тих, хто не знає державної мови.

"Ті, хто збирається працювати в Росії, повинні знати російську мову, але це не означає, що росіянам, які живуть в Узбекистані, не потрібно знати узбецьку мову", — зазначав він.

Також Кадиров виступав за те, щоб узбецька мова була визначена як обов’язкова за законом.

Нагадаємо, за законом російська не має в Узбекистані статусу мови міжнаціонального спілкування. Ще у 2021 році у російському МЗС заявляли, що в Узбекистані й деяких інших країнах потрібно "зберігати російську мову", бо це "істотно розширює можливості кар'єри та працевлаштування".

У 2023 році стало відомо, що в Узбекистані вперше засудили чоловіка за найманство та участь у війні в Україні. Суд вирішив, що він проведе за ґратами п’ять років.