В Германии украинка 2 года распространяла российскую пропаганду: ее разоблачили и задержали

Супруги через нелегальный стриминговый сервис ретранслировали в ФРГ запрещенные в стране прокремлевские RT и "Россия 1".

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В Германии 42-летняя украинка и ее 37-летний муж-немец руководили показом российской пропаганды. Об этом пишет агентство AFP и телерадиокомпания Südwestrundfunk (SWR).

Так, супруги через нелегальный стриминговый сервис ретранслировали в ФРГ запрещенные в стране пропагандистские телеканалы Кремля, такие как RT (ранее — Russia Today) и "Россия 1".

Сервисом более двух лет руководили из Карлсруэ 37-летний немец и его 42-летняя жена-украинка. Во время обысков у них конфисковали оборудование для ретрансляции, письменные доказательства и 40 тысяч евро наличными. Кроме того, у супругов конфисковали 120 тысяч евро доходов от незаконного стриминга, а интернет-домен, который они использовали, заблокировали.

Супругам грозит тюремное заключение от года.

Отметим, что в Германии в феврале 2022 года запретили вещание RT, мотивировав тем, что телеканал не имеет лицензии на трансляцию в стране, необходимой в соответствии с действующим законодательством.

1 марта того же года Совет Европейского Союза решил запретить вещание RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish и Sputnik — как угрожающие общественному порядку и безопасности в ЕС.

Напомним, что 19 сентября сообщалось, что израильское СМИ на русском языке высказалось о пропагандисте Владимире Соловьеве. Его назвали "дол***бом".