Этот резкий выпад в сторону Соловьева связан с его очередными антисемитскими заявлениями и публикацией ложной информации.

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Известное израильское издание Israel Hayom выпустило статью, в которой назвало российского пропагандиста Владимира Соловьева "д****бом". Все из-за его ложных высказываний о взрывах техники в Ливане.

В статье Соловьева журналисты назвали "דלביוב", что в переводе на русский "д****б" является переводом этого образа, пришедшего в иврит из русского языка. Этот резкий выпад в сторону Соловьева связан с его очередными антисемитскими заявлениями и публикацией ложной информации.

Так, Соловьев заявил, что за недавними событиями в Ливане стоит агент израильской разведки "Моссад" по имени Махшир Кешер. По его утверждению, этот агент якобы сыграл ключевую роль в организации атак, которые повлекли гибель боевиков "Хезболлы".

Впрочем, "Махшир Кешер" — это не имя человека, а в переводе с иврита "средство связи".

Как отмечает издание, "по иронии судьбы, Соловьев родился в семье евреев: его отца звали Рудольф Наумович Виницковский, а мать — Инна Соломоновна Шапиро".

Напомним, что газета The New York Times сообщила, что причиной массового подрыва пейджеров, закупленных боевиками группировки "Хезболла", стало заложенное рядом с батареей взрывчатое вещество и переключатель для дистанционной активации.

По данным The New York Times, взрывные пейджеры изготовила подставная компания, созданная Израилем. По словам трех офицеров разведки, изготовленные отдельно пейджеры для "Хезболлы" содержали батареи со взрывчаткой PETN.