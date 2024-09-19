Цей різкий випад у бік Соловйова пов'язаний із його черговими антисемітськими заявами та публікацією хибної інформації.

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Відоме ізраїльське видання Israel Hayom випустило статтю, в якій назвало російського пропагандиста Володимира Соловйова "д****бом". Все через його хибні висловлювання про вибухи техніки в Лівані.

В статті Соловйова журналісти назвали "דלביוב", що в перекладі на російську "д****б". Цей різкий випад у бік Соловйова пов'язаний із його черговими антисемітськими заявами та публікацією хибної інформації.

Так, Соловйов заявив, що за недавніми подіями в Лівані стоїть агент ізраїльської розвідки "Моссад" на ім'я Махшир Кешер. За його твердженням, цей агент нібито відіграв ключову роль в організації атак, які спричинили загибель бойовиків "Хезболли".

Втім, "Махшир Кешер" — це не ім'я людини, а в перекладі з івриту "засіб зв'язку".

Як зазначає видання, "за іронією долі, Соловйов народився в родині євреїв: його батька звали Рудольф Наумович Вініцковський, а матір — Інна Соломонівна Шапіро".

Нагадаємо, що газета The New York Times повідомила, що причиною масового підриву пейджерів, закуплених бойовиками угруповання "Хезболла", стала закладена поруч із батареєю вибухова речовина і перемикач для дистанційної активації.

За даними The New York Times, вибухові пейджери виготовила підставна компанія, створена Ізраїлем. За словами трьох офіцерів розвідки, виготовлені окремо пейджери для "Хезболли" містили батареї з вибухівкою PETN.