У Німеччині українка 2 роки поширювала російську пропаганду: її викрили і затримали

Подружжя через нелегальний стримінговий сервіс ретранслювали у ФРН заборонені в країні прокремлівські RT та "Россия 1".

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У Німеччині 42-річна українка та її 37-річний чоловік-німець керували показом російської пропаганди. Про це пише агентство AFP і телерадіокомпанія Südwestrundfunk (SWR).

Так, подружжя через нелегальний стримінговий сервіс ретранслювало у ФРН заборонені в країні пропагандистські телеканали Кремля, такі як RT (раніше — Russia Today) та "Россия 1".

Сервісом понад два роки керували з Карлсруе 37-річний німець та його 42-річна дружина-українка. Під час обшуків у них конфіскували обладнання для ретрансляції, письмові докази та 40 тисяч євро готівкою. Крім того, у подружжя конфіскували 120 тисяч євро доходів від незаконного стримінгу, а інтернет-домен, який вони використовували, заблокували.

Подружжю загрожує тюремне ув'язнення від року.

Зазначимо, що в Німеччині в лютому 2022 року заборонили мовлення RT, мотивувавши тим, що телеканал не має ліцензії на трансляцію в країні, необхідної відповідно до чинного законодавства.

1 березня того ж року Рада Європейського Союзу вирішила заборонити мовлення RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish та Sputnik — як такі, що загрожують громадському порядку та безпеці в ЄС.

Нагадаємо, що 19 вересня повідомлялося, що ізраїльське ЗМІ російською лайкою висловилося про пропагандиста Володимира Соловйова. Його назвали "дов***бом".