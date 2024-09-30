Ураган "Хелен" в США: по меньшей мере 90 жертв, почти 3 млн человек без света (видео)

В ряде американских штатов пронесся разрушительный ураган, который уже назвали "катастрофой исторического масштаба". Убытки, нанесенные стихией, могут достигать ста миллиардов долларов.

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Ураган "Хелен", обрушившийся на юго-восточное побережье США, вызвал гибель по меньшей мере 90 человек и нанес серьезные разрушения. Больше всего пострадали штаты Северная и Южная Каролина, Джорджия и Флорида, сообщает Reuters.

Стихия вызвала масштабные наводнения, разрушила инфраструктуру, включая дороги и мосты. Из-за поврежденных вышек сотовой связи сотни людей остались без возможности связаться с родными и считались пропавшими без вести.

По оценкам экспертов и страховых компаний, убытки могут достигать от 15 до более 100 миллиардов долларов, поскольку сильно пострадали системы водоснабжения, связи и важные транспортные маршруты.

В округе Банкомб, Северная Каролина, шериф Квентин Миллер сообщил о 30 погибших. Губернатор штата Рой Купер назвал ситуацию "катастрофой исторического масштаба".

Купер отметил, что для помощи в поисках и спасательных операциях в Северную Каролину приехали команды из 19 других штатов.

По информации Министерства энергетики США, по состоянию на воскресенье, 29 сентября, около 2,7 миллиона потребителей на юге страны оставались без электричества, что на 40% меньше, чем было в пятницу.

В Южной Каролине погибли 25 человек, в Джорджии — 17, а во Флориде — 11. Власти опасаются, что количество жертв может возрасти.

Как пишет Associated Press, ураган "Хелен" со скоростью ветра до 225 километров в час начался в четверг во Флориде. Оттуда он быстро переместился в Джорджию, где его последствия губернатор Брайан Кэмп сравнил со взрывом бомбы. "Хелен" присвоена четвертая категория — это второй по силе уровень урагана.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в семи штатах и пообещал предоставить федеральную помощь. Он планирует посетить пострадавшие регионы в ближайшее время.

Вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис планировала прервать предвыборную поездку в Неваду в понедельник, чтобы принять участие в брифингах в Вашингтоне по реагированию на ураган/

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп также анонсировал свой визит в пострадавшие районы.

Напомним, 1 июля астронавт NASA Мэтью Доминик сделал из космоса снимок урагана, который двигался со скоростью 215 километров в час.

В середине сентября в Восточной Европе свирепствовал циклон "Борис". Наибольший ущерб от стихии понесли Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Многие города и села в этих странах полностью затоплены, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии.