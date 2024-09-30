Ураган "Хелен" у США: щонайменше 90 жертв, майже 3 млн людей без світла (відео)

У низці американських штатів пронісся руйнівний ураган, який уже назвали "катастрофою історичного масштабу". Збитки, завдані стихією, можуть сягати ста мільярдів доларів.

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Ураган "Хелен", що обрушився на південно-східне узбережжя США, спричинив загибель щонайменше 90 людей і завдав серйозних руйнувань. Найбільше постраждали штати Північна та Південна Кароліна, Джорджія та Флорида, повідомляє Reuters.

Стихія викликала масштабні повені, зруйнувала інфраструктуру, включаючи дороги та мости. Через пошкоджені вежі стільникового зв'язку сотні людей залишилися без можливості зв'язатися з рідними та вважалися зниклими безвісти.

За оцінками експертів та страхових компаній, збитки можуть сягати від 15 до понад 100 мільярдів доларів, оскільки сильно постраждали системи водопостачання, зв'язку та важливі транспортні маршрути.

В окрузі Банкомб, Північна Кароліна, шериф Квентін Міллер повідомив про 30 загиблих. Губернатор штату Рой Купер назвав ситуацію "катастрофою історичного масштабу".

Купер зазначив, що для допомоги у пошуках та рятувальних операціях до Північної Кароліни приїхали команди з 19 інших штатів.

За інформацією Міністерства енергетики США, станом на неділю, 29 вересня, близько 2,7 мільйона споживачів на півдні країни залишалися без електрики, що на 40% менше, ніж було у п'ятницю.

У Південній Кароліні загинули 25 людей, у Джорджії — 17, а у Флориді — 11. Влада побоюється, що кількість жертв може зрости.

Як пише Associated Press, ураган "Хелен" зі швидкістю вітру до 225 кілометрів на годину розпочався у четвер у Флориді. Звідти він швидко перемістився до Джорджії, де його наслідки губернатор Браян Кемп порівняв із вибухом бомби. "Хелен" присвоєно четверту категорію — це другий за силою рівень урагану.

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у семи штатах і пообіцяв надати федеральну допомогу. Він планує відвідати постраждалі регіони найближчим часом.

Віцепрезидентка і кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планувала перервати передвиборчу поїздку в Неваду в понеділок, щоб взяти участь у брифінгах у Вашингтоні щодо реагування на ураган/

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп також анонсував свій візит у постраждалі райони.

Нагадаємо, 1 липня астронавт NASA Метью Домінік зробив з космосу знімок урагану, який рухався зі швидкістю 215 кілометрів на годину.

У середині вересня у Східній Європі лютував циклон "Борис". Найбільших збитків від стихії зазнали Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина. Багато міст і сіл у цих країнах повністю затоплено, десятки тисяч жителів залишилися без електроенергії.