Из-за таяния ледников: Швейцария и Италия пересмотрят совместную границу в Альпах

Изменение климата в Альпах заставляет Берн и Рим пересмотреть несколько участков общей границы в горах. Окончательно текст соглашения обнародуют после его ратификации со стороны Италии.

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Швейцарская Конфедерация и Италия согласились пересмотреть несколько участков границы обеих стран из-за климатических изменений в Альпах, где активно тают ледники. Сейчас Берн уже одобрил соглашение, тогда как Италия еще не подписала этот документ, сообщает BBC.

Медиа отмечает, что часть участка границы между двумя государствами пролегает в так называемой "области вечного снега". Из-за активного таяния ледников произошло естественное изменение границы между странами, что заставило Берн и Рим урегулировать этот вопрос.

Журналисты указывают, что новое разграничение границ состоится в регионе Плато Роза, приюта Каррел и Гобба ди Роллин. Все три участка находятся рядом с горой Маттергорн и популярным швейцарским курортом Церматт.

гора Маттергорн, где пролегает один из спорных участков границы между Швейцарией и Италией

СМИ подчеркивает, что изменение швейцарско-итальянской границы поможет обеим странам определить, кто "отвечает за сохранение конкретных природных территорий".

Известно, что новое соглашение о пересмотре границ будет обнародовано после того, как Италия согласует все детали и подпишет его.

Напомним, 19 июня швейцарское издание Blick сообщило, что США отказались от поставки ракет Patriot для ПВО Швейцарии в пользу Украины.

31 августа Politico сообщил, что Швейцария планирует пересмотреть свой нейтральный статус на фоне российско-украинской войны. Эксперты считают, что это позволит снять запрет на реэкспорт оружия, в частности, в Украину.