Через танення льодовиків: Швейцарія та Італія переглянуть спільний кордон у Альпах

Зміна клімату в Альпах змушує Берн і Рим переглянути кілька ділянок спільного кордону в горах. Остаточно текст угоди оприлюднять після її ратифікації зі сторони Італії.

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Швейцарська Конфедерація й Італія погодилися переглянути кілька ділянок кордону обох країн через кліматичні зміни в Альпах, де активно тануть льодовики. Наразі Берн уже схвалив угоду, тоді як Італія ще не підписала цього документу, повідомляє BBC.

Медіа зазначає, що частина ділянки кордону між двома державами пролягає у так званій "області вічного снігу". Через активне танення льодовиків відбулася природня зміна межі між країнами, що змусило Берн і Рим врегулювати це питання.

Журналісти вказують, що нове розмежування кордонів відбудеться у регіоні Плато Роза, притулку Каррел та Гобба ді Роллін. Усі три ділянки знаходяться поруч з горою Маттергорн та популярного швейцарського курорту Церматт.

гора Маттергорн, де пролягає одна зі спірних ділянок кордону між Швейцарією й Італією

ЗМІ підкреслює, що зміна швейцарсько-італійського кордону допоможе обом країнам визначити, хто "відповідає за збереження конкретних природних територій".

Наразі відомо, що нова угода про перегляд кордонів буде оприлюднена після того, як Італія погодить всі деталі та підпише її.

Нагадаємо, 19 червня швейцарське видання Blick повідомило, що США відмовилися від постачання ракет Patriot для ППО Швейцарії на користь України.

31 серпня Politico повідомив, що Швейцарія планує переглянути свій нейтральний статус на тлі російсько-української війни. Експерти вважають, що це дозволить зняти заборону на реекспорт зброї, зокрема, до України.