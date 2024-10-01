100-часовая рабочая неделя: в британском McDonald's и на фабрике работало 16 рабов

Издание отмечает, что все жертвы — из уязвимых слоев населения. У них забрали паспорта, платили минимальную заработную плату и держали в тесном сарае.

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В Великобритании в одном из филиалов McDonald's и на фабрике по производству питы работало 16 рабов. Об этом сообщает ВВС.

Более четырех лет банда из шести человек эксплуатировала 16 человек из Чехии. Они были вынуждены работать в McDonald's в Кэкстоне, Кембриджшире, а также производить пита-хлеб на заводах на севере Лондона.

Все жертвы были из уязвимых слоев населения, в частности, бездомные или страдали наркозависимостью. Их заманили обещаниями хорошей работы, конфисковали паспорта и впоследствии запугивали. Люди получали установленную законом минимальную заработную плату, однако почти все деньги забирали члены банды.

Место жительства жертв Фото: ВВС

Проживали жертвы в тесном сарае на несколько фунтов в день, работали от 70 до 100 часов в неделю, раз даже было зафиксировано 30-часовую смену. В это время члены банды имели роскошные автомобили, золотые украшения и недвижимость.

Их эксплуатация продолжалась до 2019 года — именно тогда задержанным удалось обратиться в правоохранительные органы. Членов банды должны были осудить раньше, но рассмотрение дела отложили из-за пандемии COVID.

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