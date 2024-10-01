100-годинний робочий тиждень: в британському McDonald's й на фабриці працювало 16 рабів

Видання зазначає, що всі жертви — із вразливих верств населення. У них забрали паспорти, платили мінімальну заробітну плату та тримали в тісному сараї.

Related video

У Великобританії в одному із філій McDonald's та на фабриці з виробництва піти працювало 16 рабів. Про це повідомляє ВВС.

Понад чотири роки банда із шести осіб експлуатувала 16-ох осіб із Чехії. Вони були змушені працювати в McDonald's у Кекстоні, Кембриджширі, а також виробляти піта-хліб на заводах на півночі Лондона.

Всі жертви були із вразливих верств населення, зокрема, безхатченки або ж страждали на наркозалежність. Їх заманили обіцянками гарної роботи, конфіскували паспорти та згодом залякували. Люди отримували встановлену законом мінімальну заробітну плату, однак майже всі гроші забирали члени банди.

Місце проживання жертв Фото: ВВС

Проживали жертви в тісному сараї на декілька фунтів в день, працювали від 70 до 100 годин на тиждень, раз навіть було зафіксовано 30-годинну зміну. В цей час члени банди мали розкішні автомобілі, золоті прикраси та нерухомість.

Їх експлуатація продовжувалась до 2019 року — саме тоді затриманим вдалось звернутись до правоохоронних органів. Членів банди мали засудити раніше, але розгляд справи відклали через пандемію COVID.

Раніше Фокус розповідав, чому в McDonald's бургери не пліснявіють. За словами колишнього шеф-кухаря, все залежить від умов зберігання.

Також раніше ми писали, як можна в McDonald's отримати безкоштовну їжу. Один трюк дає змогу отримати безоплатні страви вартістю до 310 гривень.