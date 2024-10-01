100-годинний робочий тиждень: в британському McDonald's й на фабриці працювало 16 рабів
Видання зазначає, що всі жертви — із вразливих верств населення. У них забрали паспорти, платили мінімальну заробітну плату та тримали в тісному сараї.
У Великобританії в одному із філій McDonald's та на фабриці з виробництва піти працювало 16 рабів. Про це повідомляє ВВС.
Понад чотири роки банда із шести осіб експлуатувала 16-ох осіб із Чехії. Вони були змушені працювати в McDonald's у Кекстоні, Кембриджширі, а також виробляти піта-хліб на заводах на півночі Лондона.
Всі жертви були із вразливих верств населення, зокрема, безхатченки або ж страждали на наркозалежність. Їх заманили обіцянками гарної роботи, конфіскували паспорти та згодом залякували. Люди отримували встановлену законом мінімальну заробітну плату, однак майже всі гроші забирали члени банди.
Проживали жертви в тісному сараї на декілька фунтів в день, працювали від 70 до 100 годин на тиждень, раз навіть було зафіксовано 30-годинну зміну. В цей час члени банди мали розкішні автомобілі, золоті прикраси та нерухомість.
Їх експлуатація продовжувалась до 2019 року — саме тоді затриманим вдалось звернутись до правоохоронних органів. Членів банди мали засудити раніше, але розгляд справи відклали через пандемію COVID.
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