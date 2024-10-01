Перебежчик из Южной Кореи угнал автобус, чтобы вернуться в КНДР

Мужчина признался, что ему было трудно адаптироваться на новой родине и он захотел обратно.

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Перебежчик из Северной Кореи, который жил в Южной Корее, пытался сбежать в КНДР и угнал автобус. Мужчина не справился с управлением и врезался в баррикаду на мосту вблизи сильно милитаризованной границы. Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел около 01:30 ночи на мосту Тонгил в Паджу, к северо-западу от Сеула. Мужчина проигнорировал предупреждение солдат, охранявших мост, и попытался проехать через него.

Мужчина в возрасте около 30 лет, который сбежал более десяти лет назад, рассказал полиции, что пытался вернуться в Северную Корею после того, как ему трудно было устроиться на юге.

Это необычная ситуация. Ведь побег из КНДР очень опасен и стоит дорого. Если перебежчиков хватают, им грозит суровое наказание: от нескольких лет в концлагере до даже смертного приговора. Многим из них чрезвычайно трудно адаптироваться к жизни в Южной Корее, которая, в отличие от северного соседа является демократической и капиталистической, но обратно они все же возвращаться не хотят, боясь репрессий. И все же такие случаи случаются.

По данным министерства объединения Сеула, по состоянию на июнь около 34 200 северокорейцев переселились в Южную Корею, в основном после тяжелых, порой опасных для жизни путешествий, как правило, через Китай, чтобы избежать бедности и угнетения дома.

В 2022 году министерство, которое занимается трансграничными делами и оказывает помощь переселенцам, заявило, что с 2012 года было подтверждено, что около 30 переселенцев вернулись на Север, но перебежчики и активисты говорят, что незарегистрированных случаев может быть гораздо больше.

В начале 2022 года перебежчик в возрасте 30 лет совершил редкое рискованное возвращение в Северную Корею через хорошо укрепленную границу после того, как ему было трудно адаптироваться к жизни при капитализме, разжигая новые дебаты о том, как к таким беглецам относятся в их новой стране.

Напомним, Фокус писал о том, что российский диктатор Владимир Путин сблизился со своим коллегой Ким Чен Ыном, который поставляет в Россию боеприпасы. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал КНДР самым опасным военным союзником РФ.