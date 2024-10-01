Перебіжчик із Південної Кореї викрав автобус, щоб повернутися в КНДР

Чоловік зізнався, що йому було важко адаптуватись на новій батьківщині і він захотів назад.

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Перебіжчик із Північної Кореї, який жив у Південній Кореї, намагався втекти до КНДР і викрав автобус. Чоловік не впорався із керуванням та врізався у барикаду на мосту поблизу сильно мілітаризованого кордону. Про це пише Reuters.

Інцидент стався близько 01:30 ночі на мосту Тонгіл у Паджу, на північний захід від Сеула. Чоловік проігнорував попередження солдатів, які охороняли міст, і спробував проїхати через нього.

Чоловік у віці близько 30 років, який втік понад десять років тому, розповів поліції, що намагався повернутися до Північної Кореї після того, як йому важко було влаштуватися на півдні.

Це незвична ситуація. Адже втеча із КНДР дуже небезпечна та коштує дорого. Якщо перебіжчиків хапають, то їм загрожує суворе покарання: від кількох років у концтаборі до навіть смертного вироку. Багатьом із них надзвичайно важко адаптуватись до життя у Південній Кореї, яка, на відміну від північного сусіда є демократичною та капіталістичною, але назад вони все ж повертатись не хочуть, боячись репресій. Та все ж такі випадки трапляються.

За даними міністерства об’єднання Сеула, станом на червень близько 34 200 північнокорейців переселилися в Південну Корею, в основному після важких, часом небезпечних для життя подорожей, як правило, через Китай, щоб уникнути бідності та гноблення вдома.

У 2022 році міністерство, яке займається транскордонними справами та надає допомогу переселенцям, заявило, що з 2012 року було підтверджено, що близько 30 переселенців повернулися на Північ, але перебіжчики та активісти кажуть, що незареєстрованих випадків може бути набагато більше.

На початку 2022 року перебіжчик у віці 30 років здійснив рідкісне ризиковане повернення до Північної Кореї через добре укріплений кордон після того, як йому було важко адаптуватись до життя при капіталізмі, розпаливши нові дебати про те, як до таких втікачів ставляться в їхній новій країні.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що російський диктатор Володимир Путін зблизився із своїм колегою Кім Чен Ином, який постачає до Росії боєприпаси. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав КНДР найнебезпечнішим військовим союзником РФ.