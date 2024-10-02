В Швеции хотят "запретить бедность", критики считают это нарушением прав человека, — СМИ

Шведское правительство запустило пилотный проект по запрету попрошайничества в стране и планирует превратить его в закон. Местные правозащитники считают, что власти фактически пытаются "запретить бедность" и нарушают права людей.

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Правительство Швеции выступило с предложением ввести девятимесячный экспериментальный проект, который имеет целью ввести запрет на попрошайничество на территории всего королевства. Однако такая идея была раскритикована как шведскими правозащитниками, так и некоторыми депутатами парламента, сообщает The Guardian.

Медиа отмечает, что авторы этого плана убеждены, что в случае успешности этой инициативы она может превратиться в закон. Лидер партии "Шведские демократы" Линда Линдберг заявила, что речь идет именно о людях, которые приехали из других стран ЕС "просить милостыню под магазинами". Она считает, что Швеция не может действовать, как "совесть Европы".

СМИ подчеркивают, что этот план, который два года прописывали политсилы при формировании коалиции в парламенте, уже вызвал недоразумение среди представителей умеренных, либералов и христианских демократов. В частности, депутат от либералов Анна Старбринк отметила, что не поддерживает проведение такого запрета.

"Конечно, нужны меры для предотвращения эксплуатации уязвимых людей. Но людям, которые нуждаются в помощи, нельзя [ее] запретить", — написала политик в своем Facebook.

Как прокомментировали идею правительства правозащитники

Медиа отмечает, что предложение правительства вызвало резкую критику со стороны общественных активистов и правозащитных организаций. Они убеждены, что власть пытается фактически "запретить бедность", что не решает этой проблемы, а лишь нарушает права людей.

Христианская социальная организация Stockholms Stadsmission, которая работает с незащищенными слоями населения в Стокгольме, резко раскритиковала предложение правительства. Спикер организации Фанни Силтберг считает, что запрет попрошайничества или требование разрешения на попрошайничество — это "лишь попытка тщетно попытаться преодолеть бедность".

"Зато мы убеждены, что уязвимость этой группы можно уменьшить путем структурного сокращения бедности и борьбы с дискриминацией — как это есть в странах ЕС, так и за его пределами. Это — долговременный процесс. Между тем общество также должно взять на себя ответственность, в частности предлагая возможности на рынке труда и жилья, уменьшая тем самым социальную уязвимость таких людей", — отметила Силтберг.

Заместитель директора по юридическим вопросам правозащитной организации Civil Rights Defenders Аида Самани заявила, что если правительство решится внедрить такую инициативу в виде закона, то может даже столкнуться с судебным иском.

"Показательно то, что чиновники предоставляют этому плану такой приоритет в ситуации, которую же сами описывают как кризис из-за организованной и агрессивной преступности. Тогда возникает вопрос законности такого запрета. Как мне кажется, национальный запрет попрошайничества, скорее всего, не будет законным", — отметила юрист, добавив, что запрет попрошайничества противоречит правам людей на частную жизнь и свободу выражения взглядов, зафиксированным Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод (что также закреплено Конституцией Швеции).

СМИ добавляет, что правозащитные организации пообещали следить за развитием ситуации, и готовы при необходимости обратиться в суд. Они убеждены, предложенный правительством запрет на попрошайничество может стать "переходом к более репрессивной политике" и перерасти в сплошное "пренебрежение правами и свободами человека".

Напомним, 16 августа глава Минобороны Швеции заявил об изменении алгоритма поставок в Украину. По слова Пола Йонсона, Стокгольм планирует открыть в Агентство по вопросам оборонных закупок, что позволит усилить военную поддержку Украине.

10 сентября Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму почти 443 млн долларов. Этот пакет фокусируется на закупке нового оружия, а также заявлено о подготовке к возможной передаче Украине истребителей JAS 39 Gripen.