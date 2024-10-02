У Швеції хочуть "заборонити бідність", критики вважають це порушенням прав людини, — ЗМІ

Шведський уряд запустив пілотний проєкт з заборони жебрацтва у країні й планує перетворити його на закон. Місцеві правозахисники вважають, що влада фактично намагається "заборонити бідність" і порушує права людей.

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Уряд Швеції виступив з пропозицією запровадити дев'ятимісячний експериментальний проєкт, який має на меті запровадити заборону на жебрацтво на території всього королівства. Однак така ідея була розкритикована як шведськими правозахисниками, так і деякими депутатами парламенту, повідомляє The Guardian.

Медіа зазначає, що автори цього плану переконані, що у випадку успішності цієї ініціативи вона може перетворитися на закон. Лідерка партії "Шведські демократи" Лінда Ліндберг заявила, що мова йде саме про людей, які приїхали з інших країн ЄС "просити милостиню попід магазинами". Вона вважає, що Швеція не може діяти, як "совість Європи".

ЗМІ підкреслюють, що цей план, який два роки прописували політсили під час формування коаліції в парламенті, вже викликав непорозуміння серед представників поміркованих, лібералів і християнських демократів. Зокрема, депутатка від лібералів Анна Старбрінк наголосила, що не підтримує провадження такої заборони.

"Звичайно, потрібні заходи для запобігання експлуатації вразливих людей. Але людям, які потребують допомоги, не можна [її] заборонити", — написала політикиня у своєму Facebook.

Як прокоментували ідею уряду правозахисники

Медіа зазначає, що пропозиція уряду викликала різку критику зі сторони громадських активістів і правозахисних організацій. Вони переконані, що влада намагається фактично "заборонити бідність", що не розв'язує цієї проблеми, а лише порушує права людей.

Християнська соціальна організація Stockholms Stadsmission, яка працює з незахищеними верствами населення у Стокгольмі, різко розкритикувала пропозицію уряду. Спікерка організації Фанні Сілтберг вважає, що заборона жебракування або вимагання дозволу на жебрацтво — це "лише намагання марно спробувати подолати бідність".

"Натомість ми переконані, що вразливість цієї групи можна зменшити шляхом структурного скорочення бідності та боротьби з дискримінацією — як це є в країнах ЄС, так і поза його межами. Це — довготривалий процес. Тим часом суспільство також має взяти на себе відповідальність, зокрема пропонуючи можливості на ринку праці й житла, зменшуючи тим самим соціальну вразливість таких людей", — наголосила Сілтберг.

Заступниця директора з юридичних питань правозахисної організації Civil Rights Defenders Аїда Самані заявила, що якщо уряд наважиться впровадити таку ініціативу у вигляді закону, то може навіть зіткнутися із судовим позовом.

"Показово те, що урядовці надають цьому плану такий пріоритет у ситуації, яку ж самі описують як кризу через організовану та агресивну злочинність. Тоді постає питання законності такої заборони. Як мені здається, національна заборона жебракування, найімовірніше, не буде законною", — наголосила юристка, додавши, що заборона жебракування суперечить правам людей на приватне життя та свободу вираження поглядів, зафіксованим Європейською конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод (що також закріплено Конституцією Швеції).

ЗМІ додає, що правозахисні організації пообіцяли стежити за розвитком ситуації, і готові за потреби звернутися до суду. Вони переконані, запропонована урядом заборона на жебрацтво може стати "переходом до більш репресивної політики" і перерости в суцільне "нехтування правами й свободами людини".

Нагадаємо, 16 серпня очільник Міноборони Швеції заявив про зміну алгоритму поставок до України. За слова Пола Йонсона, Стокгольм планує відкрити в Агенцію з питань оборонних закупівель, що дозволить посилити військову підтримку Україні.

10 вересня Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму майже 443 млн доларів. Цей пакет фокусується на закупівлі нової зброї, а також заявлено про підготовку до можливої передачі Україні винищувачів JAS 39 Gripen.