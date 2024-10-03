Карта мира изменится: Британия лишилась бывшей колонии в Индийском океане

Отныне архипелагом Чагос, который Великобритания контролировала с начала XIX века, будет заниматься Маврикий. Но государство сохранит контроль над островом с военной базой.

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Великобритания согласилась передать острова Чагос Маврикию, положив конец многолетнему жестокому спору по поводу последней британской колонии в Африке. Великобритания изгнала коренных жителей в 1960-х, что было названо преступлением против человечности, и сохранила за собой территорию, которую она называла Британской территорией в Индийском океане (БТИО), даже после того как Маврикий получил независимость в 1968 году. Соглашение стало результатом 13 раундов переговоров, которые начались в 2022 году после того, как доводы Маврикия о суверенитете были признаны Международным судом ООН, Генеральной Ассамблеей ООН и Международным трибуналом по морскому праву. Об этом сообщает The Guardian.

Было установлено, что Великобритания незаконно отделила острова Чагос от Маврикия. В целом архипелаг перешел под контроль Британии в 1814 году, ранее он принадлежал Франции.

Архипелаг Чагос на карте мира Фото: Скриншот

Сначала Великобритания игнорировала голоса ООН и решения судов, которые требовали вернуть острова, подчеркивая, что решение Международного суда было лишь "консультативным заключением".

Согласно соглашению, объявленному в четверг, Великобритания сохранит контроль над британско-американской военной базой на Диего-Гарсия, одном из островов. Великобритания отделила острова Чагос от остальной части Маврикия и выслала от 1500 до 2000 островитян, чтобы сдать Диего-Гарсию в аренду США для военных целей, и с тех пор два союзника совместно управляют базой.

Остров Диего-Гарсия в архипелаге Чагос Фото: Asian Military Review

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что правительство Великобритании обеспечило будущее военной базы, "а также гарантировало наши долгосрочные отношения с Маврикием, близким партнером из Содружества".

Президент США Джо Байден приветствовал соглашение как "наглядную демонстрацию того, что... страны могут преодолеть давние исторические проблемы и достичь мирных и взаимовыгодных результатов".

Многие жители Чагоса хотели самоопределения, опасаясь, что их идентичность будет утрачена при передаче права собственности Маврикию, который не признает остров как независимую территорию.

Попытка остановить переговоры на том основании, что чохсцы не были проконсультированы или вовлечены в них, провалилась. Chagossian Voices, общественная организация чосцев, базирующаяся в Великобритании и ряде других стран, осудила отсутствие консультаций со стороны правительства Великобритании перед заявлением, сделанным в четверг.

Другие чегосцы сосредоточились на своих правах и статусе в Великобритании. В 2022 году Министерство внутренних дел заявило, что потомки принудительно выселенных островитян вскоре смогут подать заявление на получение британского гражданства.

Военная база США и Британии на острове Диего-Гарсия Фото: Asian Military Review

В прошлогоднем докладе Human Rights Watch говорится, что Великобритания должна выплатить полную компенсацию поколениям, пострадавшим от насильственного перемещения жителей островов Чагос в 1960-х и 1970-х годах, назвав это "ужасным колониальным преступлением" и преступлением США.

Напомним, в 2021 году островное государство Барбадос, расположенное на востоке Карибского моря, объявило о своей окончательной независимости от Великобритании.