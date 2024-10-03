Карта світу зміниться: Британія позбулась колишньої колонії в Індійському океані

Відтепер архіпелагом Чагос, який Велика Британія контролювала від початку ХІХ століття, буде опікуватись Маврикій. Але держава збереже контроль над островом із військовою базою.

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Великобританія погодилася передати острови Чагос Маврикію, поклавши край багаторічній жорстокій суперечці з приводу останньої британської колонії в Африці. Великобританія вигнала корінних мешканців у 1960-х, що було названо злочином проти людяності, та зберегла за собою територію, яку вона називала Британською територією в Індійському океані (БТІО), навіть після того як Маврикій здобув незалежність у 1968 році. Угода стала результатом 13 раундів переговорів, які розпочалися у 2022 році після того, як доводи Маврикія про суверенітет були визнані Міжнародним судом ООН, Генеральною Асамблеєю ООН та Міжнародним трибуналом з морського права. Про це повідомляє The Guardian.

Було встановлено, що Великобританія незаконно відокремила острови Чагос від Маврикія. Загалом архіпелаг перейшов під контроль Британії в 1814 році, раніше він належав Франції.

Архипелаг Чагос на карті світу Фото: Скриншот

Спочатку Великобританія ігнорувала голоси ООН та рішення судів, які вимагали повернути острови, наголошуючи на тому, що рішення Міжнародного суду було лише "консультативним висновком".

Згідно з угодою, оголошеною у четвер, Великобританія збереже контроль над британсько-американською військовою базою на Дієго-Гарсія, одному з островів. Великобританія відокремила острови Чагос від решти Маврикія і вислала від 1500 до 2000 островитян, щоб здати Дієго-Гарсію в оренду США для військових цілей, і з того часу два союзники спільно управляють базою.

Острів Дієго-Гарсія в архипелазі Чагос Фото: Asian Military Review

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі заявив, що уряд Великобританії забезпечив майбутнє військової бази, "а також гарантував наші довгострокові відносини з Маврикієм, близьким партнером зі Співдружності".

Президент США Джо Байден привітав угоду як "наочну демонстрацію того, що… країни можуть подолати давні історичні проблеми та досягти мирних та взаємовигідних результатів".

Багато жителів Чагоса хотіли самовизначення, побоюючись, що їхня ідентичність буде втрачена при передачі права власності Маврикію, який не визнає острова як незалежну територію.

Спроба зупинити переговори на тій підставі, що чогосці не були проконсультовані чи залучені до них, провалилася. Chagossian Voices, громадська організація чогосців, що базується у Великій Британії та низці інших країн, засудила відсутність консультацій з боку уряду Великої Британії перед заявою, зробленою в четвер.

Інші чогосці зосередилися на своїх правах та статусі у Великій Британії. 2022 року Міністерство внутрішніх справ заявило, що нащадки примусово виселених островитян незабаром зможуть подати заяву на отримання британського громадянства.

Військова база США та Британії на острові Дієго-Гарсія Фото: Asian Military Review

У торішній доповіді Human Rights Watch говориться, що Великобританія має виплатити повну компенсацію поколінням, які постраждали від насильницького переміщення жителів островів Чагос у 1960-х і 1970-х роках, назвавши це "жахливим колоніальним злочином" та злочином США.

Нагадаємо, в 2021 році острівна держава Барбадос, розташована на сході Карибського моря, оголосила про свою остаточну незалежність від Великобританії.