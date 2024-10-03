"Спасибо всем": главу МИД Швеции в парламенте забросали помидорами пропалестинские активисты

По информации издания, активисты начали громко кричать, а затем попали в главу МИД мешком с красным пюреобразным содержимым.

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Министру иностранных дел Швеции Марии Малмер Стенергард пришлось покинуть парламент после того, как пропалестинские активисты забросали ее помидорами. Об этом пишет Dagens Nyheder.

Инцидент произошел во время обсуждения в парламенте решения Швеции воздержаться от голосования в Генеральной ассамблее ООН по резолюции о правовых последствиях оккупации Израилем Западного берега реки Иордан. По словам присутствующих, пропалестинские активисты начали срывать дебаты.

"Они начали кричать, к чему мы, к сожалению, вполне привыкли. Потом что-то громыхнуло позади министра иностранных дел, и она выбежала. Потом я поняла, что они что-то бросили", — рассказала депутат Анн-Софи Альм.

Она описала предмет как мешок с красным пюреобразным содержимым. По словам охранников, это оказались помидоры.

Охранники парламента задержали двух женщин и мужчину. Впоследствии их передали полиции. Сейчас этих людей подозревают в нарушении общественного порядка.

Малмер Стенергард впоследствии поблагодарила всех, кто выразил поддержку.

"Спасибо всем, кто проявил беспокойство после сегодняшнего инцидента", — отметила глава МИД.

Премьер-министр Ульф Кристерссон осудил виновных в инциденте.

"Теперь я жду тщательного анализа того, как такое могло произойти, и мощных мер по обеспечению безопасности парламентариев и министров в палате", — добавил он.

Отметим, что Швеция поддерживает Украину во время войны. В частности, в августе Стокгольм заявлял об открытии в Киеве Агентства по вопросам оборонных закупок. Таким образом поддержка страны должна усилиться, а оперативные возможности Швеции не будут уменьшаться.

В среду, 2 октября, стало известно, что Швеция и Литва выделили 22 млн евро на транспорт для разминирования Украины. В частности, с этой целью Швеция должна была выделить 7 миллионов евро.