"Дякую всім": главу МЗС Швеції в парламенті закидали помідорами пропалестинські активісти

За інформацією видання, активісти почали голосно кричати, а потім поцілили в главу МЗС мішком з червоним пюреподібним вмістом.

Related video

Міністру закордонних справ Швеції Марії Малмер Стенергард довелось покинути парламент після того, як пропалестинські активісти закидали її помідорами. Про це пише Dagens Nyheder.

Інцидент стався під час обговорення в парламенті рішення Швеції утриматися від голосування в Генеральній асамблеї ООН щодо резолюції про правові наслідки окупації Ізраїлем Західного берега річки Йордан. За словами присутніх, пропалестинські активісти почали зривати дебати.

"Вони почали кричати, до чого ми, на жаль, цілком звикли. Потім щось гримнуло позаду міністра закордонних справ, і вона вибігла. Потім я зрозуміла, що вони щось кинули", — розповіла депутатка Анн-Софі Альм.

Вона описала предмет як мішок із червоним пюредібним вмістом. За словами охоронців, це виявились помідори.

Охоронці парламенту затримали двох жінок та чоловіка. Згодом їх передали поліції. Наразі цих людей підозрюють у порушенні громадського порядку.

Малмер Стенергард згодом подякувала всім, хто висловив підтримку.

"Дякую всім, хто виявив занепокоєння після сьогоднішнього інциденту", — зазначила глава МЗС.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон засудив винних в інциденті.

"Тепер я чекаю на ретельний аналіз того, як таке могло статися, і потужних заходів щодо забезпечення безпеки парламентаріїв та міністрів у палаті", — додав він.

Зазначимо, що Швеція підтримує Україну під час війни. Зокрема, у серпні Стокгольм заявляв про відкриття в Києві Агенції з питань оборонних закупівель. Таким чином підтримка країни має підсилитись, а оперативні можливості Швеції не зменшуватимуться.

У середу, 2 жовтня, стало відомо, що Швеція та Литва виділили 22 млн євро на транспорт для розмінування України. Зокрема, з цією метою Швеція мала виділити 7 мільйонів євро.