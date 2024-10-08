Сына Усамы бен Ладена выдворили из Франции без права на возвращение: в чем причина

Омар бен Ладен считался наследником своего отца, но в последний раз видел его еще до теракта в Нью-Йорке в 2001 году.

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Сын Усамы бен Ладена был депортирован из Франции и ему запрещено возвращаться. Омар бен Ладен жил в Нормандии со своей подругой и занимался живописью. Об этом пишет Reuters.

Сын основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена был депортирован из Франции, где он жил в течение многих лет, рисуя пейзажи в нормандской деревне, и ему запретили возвращаться после публикации в социальных сетях комментариев, которые, как считается, прославляли терроризм.

Омар бен Ладен стал художником

Министр внутренних дел Бруно Ретайо заявил, что подписал указ о запрете Омару бен Ладену въезда во Францию, и что Омар ранее был депортирован. Он не привел никаких подробностей о сроках депортации или о том, куда был отправлен Омар.

"Господин бен Ладен, проживший в регионе Орн несколько лет в качестве супруга гражданки Великобритании, в 2023 году опубликовал в своих социальных сетях комментарии, в которых восхвалялся терроризм. Административный запрет гарантирует, что бен Ладен не сможет вернуться во Францию ​​ни по какой причине", — сообщил Ретайо в X.

По данным местной еженедельной газеты Le Publicateur Libre, сын Усамы бен Ладена привлек внимание французских властей из-за публикации в социальной сети в день рождения своего отца, ликвидированого американскими войсками в 2011 году.

В июле 2023 года эта же газета сообщила, что полиция искала Омара бен Ладена в деревне Домфор в Нормандии.

Напомним, Фокус писал об Омаре бен Ладене. Он четвертый сын Усамы от его первой жены Наджвы. Всего у бен Ладена, по слухам, было не менее 20 детей от трех жен. Часть из них проживает в Иране.

Омар бен Ладен с отцом Фото: Скриншот

Омар сопровождал своего отца в его изгнании в Судан с 1991 по 1996 год, а затем в Афганистан. Омар тренировался в лагерях "Аль-Каиды", начиная с 14 лет, но в 2000 году он покинул организацию, так как не хотел, чтобы его связывали с убийством мирных жителей. Отец, по его словам, не возражал. Всего через пять месяцев пассажирские самолеты, захваченные террористами, протаранили башни-близнецы в Нью-Йорке, в результате чего погибло около трех тысяч человек. Отца Омар больше не видел, а о его смерти узнал из новостей.