Сина Усами бен Ладена видворили з Франції без права на повернення: у чому причина

Омар бен Ладен вважався спадкоємцем свого батька, але востаннє бачив його ще до теракту в Нью-Йорку 2001 року.

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Син Усами бен Ладена був депортований із Франції і йому заборонено повертатися. Омар бен Ладен жив у Нормандії зі своєю подругою і займався живописом. Про це пише Reuters.

Син засновника "Аль-Каїди" Усами бен Ладена був депортований із Франції, де він жив протягом багатьох років, малюючи пейзажі в нормандському селі, йому заборонили повертатися після публікації в соціальних мережах коментарів, які, як вважається, прославляли тероризм.

Омар бен Ладен став художником

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайо заявив, що підписав указ про заборону Омару бен Ладену в'їзду до Франції, і що Омар раніше був депортований. Він не навів жодних подробиць про терміни депортації або про те, куди був відправлений Омар.

"Пан бен Ладен, який прожив у регіоні Орн кілька років як чоловік громадянки Великої Британії, у 2023 році опублікував у своїх соціальних мережах коментарі, в яких вихваляв тероризм. Адміністративна заборона гарантує, що бен Ладен не зможе повернутися до Франції з жодної причини", — повідомив Ретайо в X.

За даними місцевої щотижневої газети Le Publicateur Libre, син Усами бен Ладена привернув увагу французької влади через публікацію в соціальній мережі в день народження свого батька, ліквідованого американськими військами 2011 року.

У липні 2023 року ця ж газета повідомила, що поліція шукала Омара бен Ладена в селі Домфор у Нормандії.

Нагадаємо, Фокус писав про Омара бен Ладена. Він четвертий син Усами від його першої дружини Наджви. Загалом у бен Ладена, за чутками, було не менше 20 дітей від трьох дружин. Частина з них проживає в Ірані.

Омар бен Ладен із батьком Фото: Скриншот

Омар супроводжував свого батька в його вигнанні до Судану з 1991 по 1996 рік, а потім до Афганістану. Омар тренувався в таборах "Аль-Каїди", починаючи з 14 років, але 2000 року він залишив організацію, оскільки не хотів, щоб його пов'язували з убивством мирних жителів. Батько, за його словами, не заперечував. Лише за п'ять місяців пасажирські літаки, захоплені терористами, протаранили вежі-близнюки в Нью-Йорку, внаслідок чого загинули близько трьох тисяч осіб. Батька Омар більше не бачив, а про його смерть дізнався з новин.