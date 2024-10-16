Недостаточно грустный или уснул на совещании: экс-посол рассказал, за что могут расстрелять в КНДР

Власти Северной Кореи используют жесткие меры для наказания граждан, а население делится на категории "помидоры" и "яблоки".

Related video

В Северной Корее граждан фактически могут расстрелять за все, что угодно — будь то сон во время совещания, или попытка сбежать в Южную Корею. Об этом "24 каналу" рассказал экс-посол Украины в КНДР Игорь Литвин.

По его словам, власти в Северной Корее могут убивать своих граждан даже за малейшие мелочи. Например, за то, когда идет совещание, и там выступают главное, вторые или третьи лица, а кто-то в это время уснул. Известно, что, как минимум, одного из генералов расстреляли за это.

Также в КНДР следят за тем, чтобы граждане правильно грустили. Если кто-то во время годовщины смерти лидеров Ким Ир Сена или Ким Чен Ира недостаточно грустный, за это тоже могут лишить жизни.

"Когда говорится о годовщине смерти Ким Ир Сена или Ким Чен Ира, то каждый следит за каждым, чтобы они соответствовали нормам. Нормы таковы, что если грусть — ты должен грустить. Ты не можешь сделать вид, что ты не скорбишь так, как надо", — сказал он.

Также Игорь Литвин отметил, что по телевизорам в Пхеньяне показывают три программы — одну каждый вечер, две другие — через день. В них говорится о том, что как жаль, что такие "светлые люди", как Ким Ир Сен, Ким Чен Ир ушли из жизни.

Также за ношение джинсов синего цвета граждан могут назвать "подхалимом капитализма".

Столица Пхеньян выглядит малолюдной — на улицах можно увидеть очень мало машин, светофоров нет, а движение на дорогах осуществляют регулировщицы модельной внешности.

Также пограничники имеют приказ расстреливать всех, кто хочет сбежать в Южную Корею.

Людей в КНДР делят на категории. Привилегированных лиц называют "помидоры", а низшие слои населения — "яблоками".

Также есть категория людей, которых называют "врагами". В КНДР распространено наказание трех поколений. То есть если человека в чем-то обвинили, его вместе с семьей сажают в тюрьму. Второе и третье поколение этой семьи, если они родили детей, должно жить в этой же тюрьме.

Напомним, что 15 октября, стало известно о побеге 18 военнослужащих из КНДР с позиций, расположенных на границе между Брянской и Курской областями России.