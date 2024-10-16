Недостатньо сумний або заснув на нараді: експосол розповів, за що можуть розстріляти в КНДР

Влада Північної Кореї використовує жорсткі заходи для покарання громадян, а населення ділиться на категорії "помідори" і "яблука".

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У Північній Кореї громадян фактично можуть розстріляти за все, що завгодно — будь то сон під час наради, чи спроба втекти до Південної Кореї. Про це "24 каналу" розповів експосол України в КНДР Ігор Литвин.

За його словами, влада у Північній Кореї може вбивати своїх громадян навіть за найменші дрібниці. Наприклад, за те, коли йде нарада, і там виступають головна, другі чи треті особи, а хтось в цей час заснув. Відомо, що, як мінімум, одного з генералів розстріляли за це.

Також у КНДР стежать за тим, аби громадяни правильно сумували. Якщо хтось під час роковин смерті лідерів Кім Ір Сена або Кім Чен Іра недостатньо сумний, за це теж можуть позбавити життя.

"Коли мовиться про роковини смерті Кім Ір Сена або Кім Чен Іра, то кожен стежить за кожним, щоб вони відповідали нормам. Норми такі, що якщо сум – ти маєш сумувати. Ти не можеш вдати, що ти не сумуєш так, як треба", – сказав він.

Також Ігор Литвин зазначив, що по телевізорах у Пхеньяні показують три програми — одну щовечора, дві інші — через день. В них йдеться про те, що як шкода, що такі "світлі люди", як Кім Ір Сен, Кім Чен Ір пішли життя.

Також за носіння джинсів синього кольору громадян можуть назвати "підлабузником капіталізму".

Столиця Пхеньян виглядає малолюдною — на вулицях можна побачити дуже мало машин, світлофорів немає, а рух на дорогах здійснюють регулювальниці модельної зовнішності.

Також прикордонники мають наказ розстрілювати всіх, хто хоче втекти до Південної Кореї.

Людей у КНДР ділять на категорії. Привілейованих осіб називають "помідори", а нижчі верстви населення — "яблуками".

Також є категорія людей, яких називають "ворогами". У КНДР поширене покарання трьох поколінь. Тобто якщо людину у чомусь звинуватили, її разом з родиною садять до в'язниці. Друге і третє покоління цієї родини, якщо вони народили дітей, має жити у цій же в'язниці.

Нагадаємо, що 15 жовтня, стало відомо про втечу 18 військовослужбовців з КНДР з позицій, розташованих на кордоні між Брянською та Курською областями Росії.