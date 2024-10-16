Стреляли в упор: под Москвой убили офицера спецназа ГРУ, воевавшего в Украине (видео)

В Никиту Кленкова выпустили не менее восьми пуль. Стрелявший с места убийства скрылся, сообщают журналисты.

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В подмосковной деревне Меленки неизвестный убил российского оккупанта. 44-летний Никита Кленков был заместителем командира Центра подготовки Сил Cпецопераций ВС РФ. Об этом пишет РБК.

В Подмосковье застрелили офицера спецназа ГРУ РФ

В Кленкова выпустили не менее 8 пуль, он не выжил. Офицера ВС РФ убили в Солнечногорском районе Московской области — выстрелами в боковое стекло его кроссовера. Из Украины оккупант вернулся менее недели назад.

Сообщается, что инцидент произошел 16 октября около 09:00 в деревне Меленки. Неизвестный стрелял в Кленкова, который сидел за рулем. Тот скончался, машина продолжала ехать, пока не протаранила забор и не уперлась в стену дома на другом конце двора. Стрелявший скрылся. В российских пабликах сообщают, что он поджидал Кленкова у въезда в деревню и, как только увидел его белый внедорожник Hyundai, открыл огонь из пистолета. Всего выпустил 8 девятимиллиметровых пуль.

Свидетели рассказывают, что белый Hyundai Palisade Кленкова на большой скорости преследовал Mitsubishi Outlander. И якобы такой же автомобиль скрылся после стрельбы. Также свидетели утверждают, что стрелявший был не один.

Журналисты "Важных историй", проанализировав утечки данных, выяснили, что убитый Кленков служил в в/ч 43292 — это Центр подготовки Cил спецопераций. Кленков прописан по адресу этого центра в городе Солнечногорск-2.

Кроме того Кленков заказывал доставку в штаб-квартиру ГРУ. Место убийства Кленкова находится менее чем в 20 минутах езды от Центра подготовки ССО.

РосСМИ сообщают, что возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Расследование на контроле подмосковной прокуратуры.

Напомним, ранее украинские военные рассказывали, почему солдаты ВС РФ совершают самоубийства на фронте.