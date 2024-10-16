Стріляли впритул: під Москвою вбили офіцера спецназу ГРУ, який воював в Україні (відео)

У Микиту Кленкова випустили щонайменше вісім куль. Той, хто стріляв, із місця вбивства втік, повідомляють журналісти.

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У підмосковному селі Меленки невідомий убив російського окупанта. 44-річний Микита Кленков був заступником командира Центру підготовки Сил спецоперацій ЗС РФ. Про це пише РБК.

У Підмосков'ї застрелили офіцера спецназу ГРУ РФ

У Кленкова випустили щонайменше 8 куль, він не вижив. Офіцера ЗС РФ убили в Сонячногірському районі Московської області — пострілами в бічне скло його кросовера. З України окупант повернувся менше ніж тиждень тому.

Повідомляється, що інцидент стався 16 жовтня близько 09:00 в селі Меленки. Невідомий стріляв у Кленкова, який сидів за кермом. Той помер, машина продовжувала їхати, поки не протаранила паркан і не вперлася в стіну будинку на іншому кінці двору. Той, хто стріляв, зник. У російських пабліках повідомляють, що він чекав Кленкова біля в'їзду в село і, щойно побачив його білий позашляховик Hyundai, відкрив вогонь із пістолета. Загалом випустив 8 дев'ятиміліметрових куль.

Свідки розповідають, що білий Hyundai Palisade Кленкова на великій швидкості переслідував Mitsubishi Outlander. І нібито такий самий автомобіль зник після стрілянини. Також свідки стверджують, що стрілець був не один.

Журналісти "Важных историй", проаналізувавши витоки даних, з'ясували, що вбитий Кленков служив у в/ч 43292 — це Центр підготовки Сил спецоперацій. Кленков прописаний за адресою цього центру в місті Солнєчногорськ-2.

Крім того Кленков замовляв доставку в штаб-квартиру ГРУ. Місце вбивства Кленкова розташоване менш ніж за 20 хвилин їзди від Центру підготовки ССО.

РосЗМІ повідомляють, що порушено кримінальну справу за фактом вбивства і незаконного обігу зброї. Розслідування на контролі підмосковної прокуратури.

Нагадаємо, раніше українські військові розповідали, чому солдати ЗС РФ здійснюють самогубства на фронті.