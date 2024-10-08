"Простіше потрапити в пекло": чому росіяни часто здійснюють самогубство на фронті, — комбат 92 ОШБр

За словами Юрія Федоренка, більшість "кадировців" складають так звані "війська примусу". Вони з'являються там, де в росіян виникають проблеми з дисципліною, закінчився ударно-штурмовий потенціал, а тому до лав ставлять усіх, кого можна взяти, щоб не знижувати темпів наступу.

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У Харківській області російські війська намагаються накопичити майже 45-тисячне угруповання. Про це !24 каналу" розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

Юрій Федоренко про ситуацію в Харківській області (дивитися з 8 хвилини)

Він заявив, що поруч із Липцями також помітили підрозділи "кадирівців". Їх нечасто використовують у російській армії для виконання ударно-штурмових завдань.

Так, за словами Федоренка, "кадирівці" можуть брати участь у диверсійно-розвідувальних діях. Серед них також є підготовлені бійці. Також вони займаються розвідкою за допомогою БПЛА.

Однак, як заявив військовий, більшість "кадировців" складають так звані "війська примусу". Вони з'являються там, де в росіян виникають проблеми з дисципліною, закінчився ударно-штурмовий потенціал, а тому до лав ставлять усіх, кого можна взяти, щоб не знижувати темпів наступу.

Військовий заявив, що у "кадировців" є санкція на вчинення примусу в російських військах і ПВК.

"Зокрема на демонстраційне забивання, фізичне покарання і навіть смерть", — наголосив Федоренко.

Він зазначив, що росіяни рідко здаються в полон. Річ у тім, що серед них проводиться агітаційна кампанія. Їм розповідають про те, що українці нібито будуть над ними знущатися. Однак є ще одна причина — вони бояться повертатися до своїх.

"Навіть після того, як окупанти отримають легкі поранення на полі бою, дуже рідко вони повертаються до своїх. Іноді противник обирає пустити собі кулю в лоб, бо так простіше потрапити в пекло, ніж повернутися до "кадирівців", які їх заб'ють", — пояснив командир батальйону.

Раніше повідомлялося, що бійці 3-ї штурмової на Лиманському напрямку відбили полонених ЗСУ і позиції в росіян. Коли стало відомо, що бійці потрапили в полон, командир дав наказ на виїзд групі швидкого реагування для знищення ДРГ противника і порятунку полонених.