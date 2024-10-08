"Проще попасть в ад": почему россияне часто совершают самоубийство на фронте, — комбат 92 ОШБр

По словам Юрия Федоренко, большинство "кадыровцев" составляют так называемые "войска принуждения". Они появляются там, где у россиян возникают проблемы с дисциплиной, закончился ударно-штурмовой потенциал, а потому в строй ставятся все, кого можно взять, чтобы не снижать темпы наступления.

Related video

В Харьковской области российские войска пытаются накопить почти 45-тысячную группировку. Об этом "24 каналу" рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Юрий Федоренко о ситуации в Харьковской области (смотреть с 8 минуты)

Он заявил, что рядом с Липцами также заметили подразделения "кадыровцев". Их нечасто используют в российской армии для выполнения ударно-штурмовых задач.

Так, по словам Федоренко, "кадыровцы" могут принимать участие в диверсионно-разведывательных действиях. Среди них также есть подготовленные бойцы. Также они занимаются разведкой с помощью БПЛА.

Однако, как заявил военный, большинство "кадыровцев" составляют так называемые "войска принуждения". Они появляются там, где у россиян возникают проблемы с дисциплиной, закончился ударно-штурмовой потенциал, а потому в строй ставятся все, кого можно взять, чтобы не снижать темпы наступления.

Военный заявил, что у "кадыровцев" есть санкция на совершения принуждения в российских войсках и ЧВК.

"В частности на демонстрационное забивание, физическое наказание и даже смерть", – подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что россияне редко сдаются в плен. Дело в том, что среди них проводится агитационная кампания. Им рассказывают о том, что украинцы якобы будут над ними издеваться. Однако есть еще одна причина – они боятся возвращаться к своим.

"Даже после того, как оккупанты получат легкие ранения на поле боя, очень редко они возвращаются к своим. Иногда противник выбирает пустить себе пулю в лоб, потому что так проще попасть в ад, чем вернуться к "кадыровцам", которые их забьют", – объяснил командир батальона.

Ранее сообщалось, что бойцы 3-й штурмовой на Лиманском направлении отбили пленных ВСУ и позиции у россиян. Когда стало известно, что бойцы попали в плен, командир дал приказ на выезд группе быстрого реагирования для уничтожения ДРГ противника и спасения пленных.