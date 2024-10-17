До конца 2024 года в Минобороны РФ будут арестованы сотни людей, — СМИ

На этой неделе был арестован бывший топ-менеджер стройуправления Минобороны. Инсайдеры полагают, что это не конец.

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Следственный комитет России сообщил об уголовном деле против топ-менеджера Главного военного строительного управления (ГВСУ) № 14 Минобороны Игоря Куща. Чиновника обвиняют в пяти эпизодах получения взятки. Источники в Минобороны России сообщают, что до конца 2024 года будут арестованы еще "сотни", пишет The Moscow Times.

Сообщается, что Игорь Кущ в ГВСУ № 14 занимал должность начальника управления техникой и механизмами. По данным следствия, с декабря 2022-го по март 2024 года якобы Кущ получил от разных коммерческих компаний 34 миллиона рублей (около 350 000 долларов) в обмен на помощь с покупкой у управления Минобороны списанной дорожно-строительной техники. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас бывший топ-менеджер находится в СИЗО. Также суд арестовал его имущество на 50 миллионов рублей. В Следственном Комитете добавили, что расследование завершено, сейчас фигурант знакомится с материалами дела, которое затем будет передано в суд. ГВСУ № 14 также фигурирует в деле о хищении более 875 миллиона рублей на реконструкции главного испытательного полигона военной авиатехники в Ахтубинске. Аэродром "Ахтубинск" был атакован ВСУ в июне 2024 года.

Аэродром "Ахтубинск" Фото: Defense Express

Напомним, за последние восемь месяцев 2024 года СК РФ возбудил 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. Беспрецедентная кампания по аресту генералов и высокопоставленных чиновников Минобороны проходит с согласия Кремля, сообщают The Moscow Times источники в правительстве России.

Они утверждают, что за уголовными делами "стоит желание спецслужб свалить на армию вину за неудачи в Украине" и получить контроль над огромными бюджетами военного ведомства. Инсайдер также отмечал, что до конца года по всем подразделениям Минобороны "будут арестованы сотни людей".

Напомним, самым заметным арестантом в Минобороны РФ стал Тимур Иванов, заместитель тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. Его также обвинили в том, что он брал взятки. Сам Иванов свою вину отрицал. Вскоре с сайта Минобороны пропало упоминание о нем.