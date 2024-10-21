В США умер "заклятый враг" турецкого президента Эрдогана

В США Фетхуллах Гюлен жил с 1999 года. В Турции его обвиняли в попытке государственного переворота, предпринятой 15–16 июля 2016 года.

Related video

В США в возрасте 83 лет умер Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняла в подготовке государственного переворота. Гюлена называли "заклятым врагом" президента Тайипа Эрдогана, для одних он был обновителем ислама, для других — лидером секты с секретными целями. Об этом пишет NZZ.

Гюлена называли "заклятым врагом" Эрдогана

В течение многих лет Фетхуллах Гюлен почти не появлялся на публике, редко давал интервью и почти никогда не покидал свой дом в Пенсильвании, где он жил в добровольном изгнании с 1999 года. В последние годы исламский проповедник тяжело болел, но до самого конца имам имел последователей по всему миру и считался одной из самых влиятельных фигур в исламском мире.

Долгое время нельзя было предвидеть, что Гюлен закончит свою жизнь как враг государства. Он родился в 1941 году в деревне на востоке Турции в семье местного имама. Сначала посещал начальную школу, а затем перешел в семинарию. С самого начала на него повлияло учение суфийского проповедника Саида Нурси, который выступал за примирение ислама с современной наукой. Нурси выступал за то, чтобы ислам преподавали в светских школах, а естественные и гуманитарные науки — в религиозных школах.

Когда в 1966 году Гюлен переехал в прибрежный город Измир на западе Турции в качестве имама, он решил создать собственное религиозное движение. В его центре находились жилые поселки, называемые "маяками", в которых молодые студенты могли жить и учиться вместе. Учреждения быстро стали очень популярными среди консервативных мусульман, поскольку их сыновья и дочери были защищены там от опасностей и искушений большого города.

Когда его движение "Хизмет", как называло себя братство, становилось все больше и больше, на него обратили внимание власти.

В начале 1980-х годов Гюлен все чаще открывал школы помимо "маяков". Его создание было поддержано военным правительством, пришедшим к власти в результате военного переворота 1980 года. В частности, оно продвигало исламские братства, такие как движение Гюлена, в качестве противовеса левым, которых военные считали угрозой во время холодной войны. Позже Гюлен также тесно сотрудничал с соответствующими правительствами в Анкаре. Одно время с Эрдоганом они практически работали вместе. Что именно привело к расколу, остается спорным и по сей день. Хотя Гюлен и Эрдоган во многом разделяли одни и те же мировоззрения и ценности, между ними были и различия. Гюлен отверг сближение с Ираном и разрыв союза с Израилем. Прежде всего, он был против мирного процесса с курдами.

Фетхуллах Гюлен и Тайип Эрдоган Фото: Скриншот

Движение Гюлена быстро расширялось, не в последнюю очередь благодаря своим связям в политике. Еще до того, как в 2002 году к власти пришла исламская консервативная Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, его сторонники основали первые школы на Балканах, в Африке и Южной Азии. Братство, также известное как "Джемаат", поддерживалось формирующимся мусульманским средним классом, который использовал школы для расширения своих экономических контактов.

Гюлен призывал своих последователей "двигаться по артериям системы", пока они не "достигнут всех центров силы". Так что после попытки государственного переворота 15–16 июля 2016 года, когда во время отпуска президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана военные попытались взять под контроль стратегически важные объекты в Анкаре, Стамбуле и других городах, именно Гюлена назвали организатором.

В результате двухдневных столкновений в Турции погибли более 250 человек, еще более двух тысяч получили ранения. Более 300 человек получили пожизненные сроки по обвинениям в попытке захвата власти и в покушении на жизнь президента.

Попытка переворота в Турции в 2016 году

Турция потребовала от США экстрадиции Гюлена и объявила его движение, названное Эрдоганом FETO террористическим. Гюлен обвинения отрицал. В конечном итоге военный переворот провалился из-за сопротивления народа и разобщенности армии. Роль Гюлена и его движения в попытке государственного переворота до сих пор остается неясной.

За годы, прошедшие после попытки государственного переворота, более 140 000 сторонников Гюлена были уволены из полиции, судебной, военной и административной системы, а более 50 000 были заключены в тюрьму.

Тысячи стронников "Джемаат" бежали за границу, многие из них – в Германию.

Напомним, в начале сентября 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам Крымской платформы заявил, что крымские татары имеют право жить безопасной и мирной жизнью на своей родине. Он подчеркнул, что Анкара изначально была против аннексии полуострова Россией.