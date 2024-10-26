В районе Рязанского НПЗ мог начаться пожар: жители слышали взрывы и сирену (видео)

Воздушная тревога в районе звучала целый час. Позже власти заявили, что никакого пожара на территории Рязанского НПЗ нет, а сирена якобы была учебной.

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Рязанский НПЗ, один из крупнейших в России, вероятно снова стал целью для беспилотников. Местные СМИ и паблики сообщают о зареве над НПЗ, а также о воздушной тревоге, которая звучала весь вечер. Фокус постарался собрать все, что известно на данный момент.

Зарево над НПЗ в Рязани

Вечером в Рязани начала звучать воздушная тревога. После того как в местных пабликах появилось огромное количество сообщений, местные власти заявили, что тревога была учебной.

"С 17:00 до 18:00 в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены. Происшествий нет", — говорится в сообщении.

Впрочем, сразу после этого стали появляться сообщения о взрывах, а также видео на которых видно зарево над городом и пламя в районе НПЗ. Однако, в соцсетях местные жители предполагают, что это может быть обычное факельное горение. Власти Рязани заявили, что пожара на нефтеперерабатывающем заводе нет, а сообщения о возгорании это "фейк".

Днем росСМИ уже заявляли, что беспилотники атаковали ряд российских регионов. Пропагандистские каналы писали, что средства ПВО перехватили и уничтожили 17 дронов: восемь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Курской и два – над территорией Орловской области.

Что известно о Рязанском НПЗ

Это третий по мощности нефтеперерабатывающий завод в России, способный перерабатывать более 17 миллионов тонн нефти в год. Принадлежит Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая входит в структуру государственной корпорации "Роснефть".

Ранее украинские БпЛА уже наносили удары по этому предприятию. В мае сообщалось, что в результате атаки дронов на Рязанский НПЗ предприятие может потерять 16% мощностей. На месте попадания загорелась установка, которая занимается первичной переработкой нефти.