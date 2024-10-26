У районі Рязанського НПЗ могла початися пожежа: жителі чули вибухи і сирену (відео)

Повітряна тривога в районі лунала цілу годину. Пізніше влада заявила, що жодної пожежі на території Рязанського НПЗ немає, а сирена нібито була навчальною.

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Рязанський НПЗ, один із найбільших у Росії, імовірно знову став ціллю для безпілотників. Місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють про заграву над НПЗ, а також про повітряну тривогу, яка звучала весь вечір. Фокус постарався зібрати все, що відомо на даний момент.

Заграва над НПЗ у Рязані

Увечері в Рязані почала лунати повітряна тривога. Після того як у місцевих пабліках з'явилася величезна кількість повідомлень, місцева влада заявила, що тривога була навчальною.

"Із 17:00 до 18:00 у Московському районі обласного центру проводилося відпрацювання навчальної повітряної тривоги з використанням сирени. Пригод немає", — йдеться в повідомленні.

Утім, одразу після цього почали з'являтися повідомлення про вибухи, а також відео, на яких видно заграву над містом і полум'я в районі НПЗ. Однак, у соцмережах місцеві жителі припускають, що це може бути звичайне факельне горіння. Влада Рязані заявила, що пожежі на нафтопереробному заводі немає, а повідомлення про загоряння це "фейк".

Удень росЗМІ вже заявляли, що безпілотники атакували низку російських регіонів. Пропагандистські канали писали, що засоби ППО перехопили і знищили 17 дронів: вісім — над територією Брянської області, чотири — над територією Бєлгородської, три — над територією Курської і два — над територією Орловської області.

Що відомо про Рязанський НПЗ

Це третій за потужністю нафтопереробний завод у Росії, здатний переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Належить Рязанській нафтопереробній компанії, яка входить до структури державної корпорації "Роснефть".

Раніше українські БпЛА вже завдавали ударів по цьому підприємству. У травні повідомлялося, що внаслідок атаки дронів на Рязанський НПЗ підприємство може втратити 16% потужностей. На місці влучання загорілася установка, яка займається первинною переробкою нафти.