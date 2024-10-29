В Аргентине обвалилось здание 10-этажного отеля: под завалами находятся люди

Местный совет заявил, что строители, вероятно, работали над проектом, который осуществлялся без муниципальных разрешений.

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В Аргентине обвалилось здание 10-этажного отеля Dubrovnik. Под завалами оказались люди, которые там находились. Об этом пишет издание Sky News.

Здание обрушилось утром 29 октября в прибрежном городе Вилья-Хесель в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Видеокадры, которые зафиксировал дрон, показывают, что центральная часть здания превратилась в руины.

Считается, что во время обвала в отеле находилось от семи до девяти человек, в том числе рабочие строительной площадки.

Спасательные группы сейчас работают над разборкой завалов. Местный совет заявил, что строители, вероятно, работали над проектом, который осуществлялся без муниципальных разрешений.

Проект был остановлен советом в августе этого года.

"Сейчас пока невозможно рассказать все подробности обвала здания, но можно подтвердить, что конструкция в обвалившейся части изменена незаконно", — добавили в местном совете.

Напомним, что в Харькове 28 октября ВС РФ попали в архитектурный памятник — здание "Госпрома", построенное в 20-х годах прошлого века. Разрушены несколько этажей. Также повреждены окна в соседних админзданиях, областной больнице и жилых домах.