В Аргентині обвалилася будівля 10-поверхового готелю: під завалами перебувають люди

Місцева рада заявила, що будівельники, ймовірно, працювали над проєктом, який здійснювався без муніципальних дозволів.

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В Аргентині обвалилася будівля10-поверхового готелю Dubrovnik. Під завалами опинилися люди, які там перебували. Про це пише видання Sky News.

Будівля обвалилася вранці 29 жовтня у прибережному місті Вілья-Хесель в аргентинській провінції Буенос-Айрес. Відеокадри, які зафіксував дрон, показують, що центральна частина будівлі перетворилася на руїни.

Вважається, що під час обвалу в готелі перебувало від семи до дев'яти осіб, у тому числі робітники будівельного майданчика.

Рятувальні групи зараз працюють над розбиранням завалів. Місцева рада заявила, що будівельники, ймовірно, працювали над проєктом, який здійснювався без муніципальних дозволів.

Проєкт був зупинений радою в серпні цього року.

"Зараз поки неможливо розповісти всі подробиці обвалу будівлі, але можна підтвердити, що конструкція в обваленій частині була змінена незаконно", — додали в місцевій раді.

Нагадаємо, що в Харкові 28 жовтня ЗС РФ поцілили в архітектурну пам'ятку — будівлю "Держпрому", збудовану в 20-х роках минулого століття. Зруйновано кілька поверхів. Також пошкоджено вікна в сусідніх адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.