"Пережил стресс": в Британии судят солдата за самоволку в 28 месяцев, детали (фото)

Во время суда стало известно, что мужчина вернулся из Малави к службе в Великобритании после годовщины поминок матери, и решил из-за "стресса" покинуть ряды армии. Врачи и руководство готовы были уволить солдата со службы, но тот исчез из расположения подразделения.

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34-летний солдат британской армии Питер "Дэви" Джамбо был обвинен в том, что он самовольно оставил расположение части на 27 месяцев и уехал на родину в африканскую страну Малави, где жил с отцом и занимался бизнесом. На суде мужчина назвал главной причиной "депрессию", однако факт "самоволки" отрицает, пишет издание Daily Mail.

Журналисты пишут, что по словам солдата Британской армии, во время службы в Королевской кавалерии (The Household Cavalry) он пережил "стресс", ведь ему не нравилась работа в престижном формировании. Именно это заставило его отлучиться от армии более чем на два года.

Солдат Питер "Дэви" Джамбо (фото: Solent News & Photo Agency)

Военный прокурор, майор Ричард Фаулер, заявил, что солдат Питер Джамбо "намеренно отсутствовал с 7 февраля 2022 года по 15 мая 2024 года без соответствующего разрешения и намеревался не возвращаться к исполнению обязанностей". Офицер добавил, что подозреваемый заявил начальству о "депрессии" и нежелании возвращаться к работе, и что он "будет чувствовать себя лучше у себя дома, в Малави". Именно поэтому мужчина решил не возвращаться к работе в феврале 2022 года, не поставив в известность свое командование.

Мнение военного прокурора поддержал военный врач, майор Саймон Фостер. Он во время показаний в суде сказал, что проводил оценку психологического состояния Дэви Джамбо в январе 2022 года, и не обнаружил никаких проблем с психическим здоровьем. По словам Фостера, подозреваемый сказал, что "был дома в Малави и чувствовал себя очень счастливым, а когда вернулся обратно к службе, то понял, что чувствует себя несчастным".

Другой врач, проводивший осмотр Джамбо, также заявил, что никаких проблем с ментальным здоровьем и депрессии не было обнаружено. По словам специалиста, после возвращения из Малави в октябре 2021 года, где подозреваемый был на годовщине поминок его матери, он заявил специалисту, что "не чувствует себя счастливым в своей работе и планирует уволиться из рядов армии".

Сам подозреваемый заявил, что обращался к командованию с просьбой как можно скорее начать процесс его освобождения и рассказал, что заставило его пойти на такой шаг.

"К сожалению, командование сказало, что мне придется вернуться к работе, вернуть в ту среду, где чувствовал себя плохо. Они сосредотачивались на клинической депрессии, а я уверен, что в психическом здоровье есть много других вещей, и речь шла не об этом. Я знаю, как я себя чувствовал, но на этот раз что-то было не так", — сказал мужчина и добавил, что у него была "какая-то проблема", которую называет стрессом.

Джамбо заявил на суде, что хочет уволиться со службы с соответствующими почестями по его званию и заняться собственным обучением. Мужчина заявил военному прокурору Фаулеру, что планирует получить докторскую степень в Великобритании, но не это заставило его вернуться на Туманный Альбион, поэтому хочет решить этот вопрос относительно службы.

Сейчас суд продолжает рассмотрение его дела. По данным журналистов, подозреваемого может ожидать альтернативное наказание вместо заключения, если факт его дезертирства будет доказан в суде.

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