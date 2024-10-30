"Пережив стрес": у Британії судять солдата за самоволку в 28 місяців, деталі (фото)

Під час суду стало відомо, що чоловік повернувся з Малаві до служби у Великій Британії після річниці поминок матері, і вирішив через "стрес" покинути лави армії. Лікарі та керівництво готові були звільнити солдата зі служби, але той зник з розташування підрозділу.

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34-річний солдат британської армії Пітер "Деві" Джамбо був звинувачений в тому, що він самовільно залишив розташування частини на 27 місяців та поїхав на батьківщину до африканської країни Малаві, де жив з батьком та займався бізнесом. На суді чоловік назвав головною причиною "депресію", однак факт "самоволки" заперечує, пише видання Daily Mail.

Журналісти пишуть, що за словами солдата Британської армії, під час служби в Королівській кавалерії (The Household Cavalry) він пережив "стрес", адже йому не подобалася робота в престижному формуванні. Саме це змусило його відлучитися від армії більш ніж на два роки.

Солдат Пітер "Деві" Джамбо (фото: Solent News & Photo Agency)

Військовий прокурор, майор Річард Фаулер, заявив, що солдат Пітер Джамбо "навмисно був відсутній з 7 лютого 2022 року по 15 травня 2024 року без відповідного дозволу та мав намір не повертатися до виконання обов'язків". Офіцер додав, що підозрюваний заявив начальству про "депресію" і небажання повертатися до роботи, і що він "почуватиметься краще в себе вдома, в Малаві". Саме тому чоловік вирішив не повертатися до роботи в лютому 2022 року, не поставивши до відома своє командування.

Думку військового прокурора підтримав військовий лікар, майор Саймон Фостер. Він під час свідчень у суді сказав, що проводив оцінку психологічного стану Деві Джамбо у січні 2022 року, і не виявив жодних проблем з психічним здоров’ям. За словами Фостера, підозрюваний сказав, що "був вдома в Малаві та почувався дуже щасливим, а коли повернувся назад до служби, то зрозумів, що відчуває себе нещасливим".

Інший лікар, який проводив огляд Джамбо, також заявив, що ніяких проблем з ментальним здоров'ям та депресії не було виявлено. За словами фахівця, після повернення з Малаві у жовтні 2021 року, де підозрюваний був на річниці поминок його матері, він заявив спеціалісту, що "не почувається щасливим у своїй роботі та планує звільнитися з лав армії".

Сам підозрюваний заявив, що звертався до командування з проханням якомога швидше почати процес його звільнення і розповів, що змусило його піти на такий крок.

"На жаль, командування сказало, що мені доведеться повернутися до роботи, повернути в те середовище, де почував себе погано. Вони зосереджувалися на клінічній депресії, а я впевнений, що в психічному здоров’ї є багато інших речей, і йшлося не про це. Я знаю, як я себе почував, але цього разу щось було не так", — сказав чоловік і додав, що у нього була "якась проблема", яку називає стресом.

Джамбо заявив на суді, що хоче звільнитися зі служби з відповідними почестями за його званням та зайнятися власним навчанням. Чоловік заявив військовому прокурору Фаулеру, що планує здобути докторський ступінь в Великій Британії, але не це змусило його повернутися на Туманний Альбіон, тому хоче розв'язати це питання щодо служби.

Наразі суд продовжує розгляд його справи. За даними журналістів, на підозрюваного може очікувати альтернативне покарання замість ув'язнення, якщо факт його дезертирства буде доведено в суді.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що шість російських солдатів отримали візи у Франції, втікши від війни в Україні. Правозахисники говорять про перший випадок, коли групу російських дезертирів прийняли в країні ЄС.

Також ми розповідали, що в Україні засудили військового, який "злякався війни". Солдат "зник" більш ніж на два роки, а потім сам навідався до ЗСУ. Тепер він запевнив, що готовий служити.