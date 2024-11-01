Место в США, где нет сигналов Wi-Fi и мобильной связи, стало Меккой для электрочувствительных людей
В городке Грин-Бэнк нет ни одной вышки сотовой связи. А электромагнитная тишина в этом районе охраняется федеральным правительством.
В мире, где повсюду есть Wi-Fi и вышки сотовой связи, стали появляться люди у которых повышенная чувствительность к электромагнитным волнам. Но для них есть место, где они могут чувствовать себя вполне комфортно. Район в Западной Вирджинии, где расположен крупнейший управляемый телескоп в мире, царит полное электромагнитное молчание. Об этом особенном месте пишет The Washington Post.
В 1950-х годах федеральное правительство выкупило сельскохозяйственные земли, чтобы построить обсерваторию Грин-Бэнк. Сейчас там находится радиотелескоп Роберта К. Берда Грин-Бэнк, крупнейший управляемый телескоп в мире весом 7600 метрических тонн и высотой 148 метров. Его тарелка может изучать квазары и пульсары, астероиды и планеты, а также искать доказательства внеземной жизни.
Оборудование обсерватории настолько чувствительны, что земные радиоволны будут мешать их астрономическим исследованиям, как крик (куча сигналов WiFi) заглушает шепот (сигналы облаков водорода, висящих между галактиками). Поэтому в 1958 году Федеральная комиссия по связи создала Национальную зону радиомолчания, область площадью 13 000 квадратных миль, охватывающую районы как Вирджинии, так и Западной Вирджинии, где радиопередачи ограничены в разной степени.
В центре обсерватории находится 16-километровая зона, где запрещены Wi-Fi, мобильные телефоны, беспроводные телефоны и многие другие типы оборудования, излучающего волны.
Проводной интернет в порядке, как и телевизоры — хотя у вас должен быть кабельный или спутниковый провайдер. Это не место 100-летней давности. Скорее 30-летней давности. Если вы хотите запланировать встречу с кем-то, вы делаете это лично.
Кто живет в Грин-Бэнке
Некоторые люди переезжают сюда, чтобы работать в обсерватории. Другие приезжают, потому что чувствуют, что должны. Это "электрочувствительные", как они часто себя называют. Они больны, и Грин-Бэнк — их Лурд (город во Франции, где девушке Бернадетте, как считается, явилась Дева Мария. Место паломничества, — ред.).
Специалисты предполагают, что в округе Покахонтас, население которого составляет около 7500 человек, людей с электромагнитной гиперчувствительностью насчитывается не менее 75.
Один из них, это Брэндон Барретт, который прибыл сюда две недели назад. Он был гонщиком, владел магазином мотоциклов в Баффало, но в 2019 году он начал болеть. Он понял, что его состояние напрямую связано с вышкой сотовой связи неподалеку от его дома. Летом 2023 года, когда из его ушей начало вытекать что-то похожее на кровавую жидкость, Брэндон заметил, что на вышке сотовой связи появились новые ряды панелей. Он переехал в сельскую местность, ему стало лучше, но ненамного. Тогда он принял решение переехать в Грин-Бэнк.
Он прочитал, что сюда переехали и другие больные люди, которым стало лучше, и что электромагнитная тишина в этом районе охраняется федеральным правительством.
Новоприбывшим помогает 63-летняя Сью Ховард, которая живет в Грин-Бэнке с 2016 года. Она переехала из Нью-Йорка, когда стала страдать от мигреней, сердечной аритмии и временной слепоты.
Они слышали, что нет настоящего научного консенсуса относительно их болезни, хотя они указывают, что Швеция признает электрогиперчувствительность (ЭГЧ) как функциональное нарушение — хотя и самоотчетное состояние. Они наблюдали, как журналисты дискредитируют врачей и ученых, которые поддерживают идею ЭГЧ. И, нет, им не нравится карикатура на электрочувствительность, изображенная в телешоу "Лучше звоните Солу": обезумевший, параноидальный человек, заворачивающийся в одеяло из фольги и избегающий даже солнечного света.
Как живут люди с электромагнитной гиперчувствительностью
За продуктами они выбираются в Касс, город в почти 11 км, где есть магазины, рестораны и заправка с Wi-Fi. Или в Элкинс в 80 км к северу от Грин-Бэнка.
"Это как въехать в кирпичную стену", — говорит Сью о своих поездках туда. Симптомы начинают проявляться снова, и ей требуется несколько дней, чтобы прийти в себя. Без сотовой связи жителям Грин-Бэнка приходится полагаться на стационарные телефоны, как и всем нам 30 лет назад.
"Вы настолько изолированы от цивилизации. Вы больше не ходите в кино. Вы на самом деле не ходите в рестораны. Вы не общаетесь с друзьями из дома. Это очень сложно ", — говорит Одра Богачик, бывший стоматолог-гигиенист в возрасте около 50 лет, которая переехала сюда из Питтсбурга, чтобы вылечиться от носовых кровотечений и прочих симптомов.
Когда Брэндон приехал без места проживания, Одра и ее отец поселили его в доме, построенном из грузовых контейнеров, в их лагере без электроснабжения, спрятанном глубоко в лесу на вершине горы. Он пока еще выбирает, где поселится и хочет построить хижину в лесу.
Сью строит два дома на большом участке, вдали от других людей: одно с электроникой, чтобы ее муж мог по-прежнему наслаждаться благами современной жизни, и одно изолированное от них. "Идея состоит в том, чтобы создать тихую зону внутри Тихой зоны", — говорит она.
Но есть опасность, что Грин-Бэнк скоро перестанет быть для гиперчувствительных людей убежищем. Недавно комиссии восьми округов Тихой зоны приняли резолюции, в которых выражается обеспокоенность тем, что зона препятствует общественной безопасности. Они говорят, что ограниченная сотовая связь и Wi-Fi-услуги приводят к замедлению связи между спасателями и могут поставить под угрозу жизни на всей территории зоны площадью 13 000 квадратных миль. А нечувствительные жители Грин-Бэнка продолжают устанавливать Wi-Fi, даже если им это не положено.
"Я не виню местных жителей за то, что они этого хотят", — говорит Сью. В то же время, добавляет она: "Это вопрос прав человека. У нас есть право на то, чтобы наше тело не подвергалось этому проникновению".
Напомним, в октябре с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк астрономы обнаружили пирен – это тип большой, содержащей углерод молекулы, известной как полициклический ароматический углеводород (ПАУ). Это одни из самых распространенных сложных молекул в известной Вселенной. Обнаруженная молекула пирена является самой большой, которую когда-либо обнаруживали с помощью радиотелескопов.