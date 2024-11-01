Место в США, где нет сигналов Wi-Fi и мобильной связи, стало Меккой для электрочувствительных людей

В городке Грин-Бэнк нет ни одной вышки сотовой связи. А электромагнитная тишина в этом районе охраняется федеральным правительством.

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В мире, где повсюду есть Wi-Fi и вышки сотовой связи, стали появляться люди у которых повышенная чувствительность к электромагнитным волнам. Но для них есть место, где они могут чувствовать себя вполне комфортно. Район в Западной Вирджинии, где расположен крупнейший управляемый телескоп в мире, царит полное электромагнитное молчание. Об этом особенном месте пишет The Washington Post.

В 1950-х годах федеральное правительство выкупило сельскохозяйственные земли, чтобы построить обсерваторию Грин-Бэнк. Сейчас там находится радиотелескоп Роберта К. Берда Грин-Бэнк, крупнейший управляемый телескоп в мире весом 7600 метрических тонн и высотой 148 метров. Его тарелка может изучать квазары и пульсары, астероиды и планеты, а также искать доказательства внеземной жизни.

Радиотелескоп Грин-Бэнк Фото: Facebook Green Bank Observatory

Оборудование обсерватории настолько чувствительны, что земные радиоволны будут мешать их астрономическим исследованиям, как крик (куча сигналов WiFi) заглушает шепот (сигналы облаков водорода, висящих между галактиками). Поэтому в 1958 году Федеральная комиссия по связи создала Национальную зону радиомолчания, область площадью 13 000 квадратных миль, охватывающую районы как Вирджинии, так и Западной Вирджинии, где радиопередачи ограничены в разной степени.

В центре обсерватории находится 16-километровая зона, где запрещены Wi-Fi, мобильные телефоны, беспроводные телефоны и многие другие типы оборудования, излучающего волны.

Все это запретная для электромагнитных волн зона Фото: Facebook Green Bank Observatory

Проводной интернет в порядке, как и телевизоры — хотя у вас должен быть кабельный или спутниковый провайдер. Это не место 100-летней давности. Скорее 30-летней давности. Если вы хотите запланировать встречу с кем-то, вы делаете это лично.

Кто живет в Грин-Бэнке

Некоторые люди переезжают сюда, чтобы работать в обсерватории. Другие приезжают, потому что чувствуют, что должны. Это "электрочувствительные", как они часто себя называют. Они больны, и Грин-Бэнк — их Лурд (город во Франции, где девушке Бернадетте, как считается, явилась Дева Мария. Место паломничества, — ред.).

Специалисты предполагают, что в округе Покахонтас, население которого составляет около 7500 человек, людей с электромагнитной гиперчувствительностью насчитывается не менее 75.

Один из них, это Брэндон Барретт, который прибыл сюда две недели назад. Он был гонщиком, владел магазином мотоциклов в Баффало, но в 2019 году он начал болеть. Он понял, что его состояние напрямую связано с вышкой сотовой связи неподалеку от его дома. Летом 2023 года, когда из его ушей начало вытекать что-то похожее на кровавую жидкость, Брэндон заметил, что на вышке сотовой связи появились новые ряды панелей. Он переехал в сельскую местность, ему стало лучше, но ненамного. Тогда он принял решение переехать в Грин-Бэнк.

Он прочитал, что сюда переехали и другие больные люди, которым стало лучше, и что электромагнитная тишина в этом районе охраняется федеральным правительством.

Радиотелескоп Грин-Бэнк спас людей с электромагнитной гиперчувствительностью

Новоприбывшим помогает 63-летняя Сью Ховард, которая живет в Грин-Бэнке с 2016 года. Она переехала из Нью-Йорка, когда стала страдать от мигреней, сердечной аритмии и временной слепоты.

Они слышали, что нет настоящего научного консенсуса относительно их болезни, хотя они указывают, что Швеция признает электрогиперчувствительность (ЭГЧ) как функциональное нарушение — хотя и самоотчетное состояние. Они наблюдали, как журналисты дискредитируют врачей и ученых, которые поддерживают идею ЭГЧ. И, нет, им не нравится карикатура на электрочувствительность, изображенная в телешоу "Лучше звоните Солу": обезумевший, параноидальный человек, заворачивающийся в одеяло из фольги и избегающий даже солнечного света.

Как живут люди с электромагнитной гиперчувствительностью

За продуктами они выбираются в Касс, город в почти 11 км, где есть магазины, рестораны и заправка с Wi-Fi. Или в Элкинс в 80 км к северу от Грин-Бэнка.

"Это как въехать в кирпичную стену", — говорит Сью о своих поездках туда. Симптомы начинают проявляться снова, и ей требуется несколько дней, чтобы прийти в себя. Без сотовой связи жителям Грин-Бэнка приходится полагаться на стационарные телефоны, как и всем нам 30 лет назад.

Все это запретная для электромагнитных волн зона Фото: Facebook Green Bank Observatory

"Вы настолько изолированы от цивилизации. Вы больше не ходите в кино. Вы на самом деле не ходите в рестораны. Вы не общаетесь с друзьями из дома. Это очень сложно ", — говорит Одра Богачик, бывший стоматолог-гигиенист в возрасте около 50 лет, которая переехала сюда из Питтсбурга, чтобы вылечиться от носовых кровотечений и прочих симптомов.

Когда Брэндон приехал без места проживания, Одра и ее отец поселили его в доме, построенном из грузовых контейнеров, в их лагере без электроснабжения, спрятанном глубоко в лесу на вершине горы. Он пока еще выбирает, где поселится и хочет построить хижину в лесу.

Сью строит два дома на большом участке, вдали от других людей: одно с электроникой, чтобы ее муж мог по-прежнему наслаждаться благами современной жизни, и одно изолированное от них. "Идея состоит в том, чтобы создать тихую зону внутри Тихой зоны", — говорит она.

Но есть опасность, что Грин-Бэнк скоро перестанет быть для гиперчувствительных людей убежищем. Недавно комиссии восьми округов Тихой зоны приняли резолюции, в которых выражается обеспокоенность тем, что зона препятствует общественной безопасности. Они говорят, что ограниченная сотовая связь и Wi-Fi-услуги приводят к замедлению связи между спасателями и могут поставить под угрозу жизни на всей территории зоны площадью 13 000 квадратных миль. А нечувствительные жители Грин-Бэнка продолжают устанавливать Wi-Fi, даже если им это не положено.

Вид на радиотелескоп Грин-Бэнк Фото: Facebook Green Bank Observatory

"Я не виню местных жителей за то, что они этого хотят", — говорит Сью. В то же время, добавляет она: "Это вопрос прав человека. У нас есть право на то, чтобы наше тело не подвергалось этому проникновению".

Напомним, в октябре с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк астрономы обнаружили пирен – это тип большой, содержащей углерод молекулы, известной как полициклический ароматический углеводород (ПАУ). Это одни из самых распространенных сложных молекул в известной Вселенной. Обнаруженная молекула пирена является самой большой, которую когда-либо обнаруживали с помощью радиотелескопов.