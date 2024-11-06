"Европейские Мальдивы": где можно отдохнуть не хуже, чем на популярном курорте (фото)

По информации журналистов, можно сэкономить, если приезжать в межсезонье — в этом случае и погода порадует, и счет будет ниже.

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Для непревзойденного отдыха не обязательно лететь на Мальдивы. В Средиземноморье находится прекрасный остров с береговой линией, не хуже, чем на популярном курорте. Об этом пишет Express.

Сардинию часто называют "европейскими Мальдивами" именно из-за потрясающей береговой линии. Два ее пляжа в 2024 году даже вошли в список "50 лучших пляжей мира" 2024 года, составленный более чем 1000 профессионалами в сфере туризма.

Чтобы сэкономить средства, можно поехать на остров не в сезон, однако когда погода еще замечательная. В частности, в мае и июне температура на Сардинии колеблется в пределах 20-28 °C, а в сентябре даже достигает 30 °C. Поэтому межсезонье — отличное время для отдыха и экономии средств.

Издание рекомендует посетить пляжи Спьяджа-дель-Принчипе и Лисция-Руйя на побережье Коста-Смеральда, а для уединенного отдыха подойдут Кала-Луна и Кала-Мариолу. Кроме этого, можно пешком прогуляться до исторического места Тискали, окруженного великолепными горами в национальном парке Дженнардженту. В столице острова можно посетить удивительные исторические места — например, Римский амфитеатр.

Также во время поездки можно побаловать себя традиционными блюдами Сардинии. К ним относятся фаршированная паста (кулурджионес), сардинские ньокки (малореддус) и знаменитый сыр пекорино.

Напомним, недавно стало известно об отеле в Швейцарии, отрезанном от мира 12 часов в сутки. К нему можно добраться только по железной дороге или пешком.

Отметим, что позже одному туристу удалось отдохнуть за 150 долларов. Впоследствии он рассказал, какие ошибки сделал.