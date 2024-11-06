"Європейські Мальдіви": де можна відпочити не гірше, ніж на популярному курорті (фото)

За інформацією журналістів, можна зекономити, якщо приїжджати в міжсезоння — в цьому випадку і погода порадує, і рахунок буде нижчим.

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Для неперевершеного відпочинку не обов'язково летіти на Мальдіви. У Середземномор'ї знаходиться прекрасний острів з береговою лінією, не гіршою, ніж на популярному курорті. Про це пише Express.

Сардинію часто називають "європейськими Мальдівами" саме через приголомшливу берегову лінію. Два її пляжі в 2024 році навіть увійшли до списку "50 найкращих пляжів світу" 2024 року, складеного більш ніж 1000 професіоналами у сфері туризму.

Щоб зекономити кошти, можна поїхати на острів не в сезон, однак коли погода ще чудова. Зокрема, у травні та червні температура на Сардинії коливається в межах 20–28 °C, а у вересні навіть досягає 30°C. Тому міжсезоння — чудовий час для відпочинку та економії коштів.

Видання рекомендує відвідати пляжі Спьяджа-дель-Принчіпе та Лісція-Руйя на узбережжі Коста-Смеральда, а для усамітненого відпочинку підійдуть Кала-Луна та Кала-Маріолу. Крім цього, можна пішки прогулятись до історичного місця Тискалі, оточеного чудовими горами в національному парку Дженнардженту. В столиці острова можна також відвідати дивовижні історичні місця — наприклад, Римський амфітеатр.

Також під час поїздки можна побалувати себе традиційними стравами Сардинії. До них відносяться фарширована паста (кулурджіонес), сардинські ньоккі (малореддус) та знаменитий сир пекорино.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про готель у Швейцарії, відрізаний від світу 12 годин на добу. До нього можна дістатися лише залізницею або пішки.

Зазначимо, що пізніше одному туристу вдалось відпочити за 150 доларів. Згодом він розповів, які помилки зробив.