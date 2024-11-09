"Нацистские" еноты заполонили немецкий город: животные врываются в дома и нападают на людей

Популяция енотов очень увеличилась в Германии после того, как в 1934 году их размножением начал заниматься основатель гестапо Герман Геринг.

Немецкий город Кассель заполонили еноты. Животные стали угрозой для людей, поскольку они врываются в дома и устраивают на чердаках логова. Об этом пишет The Daily Star.

Эти на первый взгляд милые и приятные животные могут быть опасными, пишет издание. В частности, один из фермеров попытался выгнать вилами енота из своего курятника, однако животное поцарапало его когтями. Сейчас у мужчины проблемы с рукой.

Журналисты также пишут о ситуации, когда женщина нашла енота в белье. Она хотела отнести животное в специальный центр, однако енот напал на нее и женщине пришлось лечиться.

Еноты являются очень распространенными в стране. Трудно поверить, что столетие назад в дикой природе Германии обитало всего несколько енотов. По мнению некоторых исследователей, в 1934 году две пары североамериканских енотов приказал выпустить немецкий политический деятель времен Третьего Рейха, основатель гестапо Герман Геринг — в то время он был рейхминистром Лесного хозяйства.

Существует мнение, что Герман Геринг был уверен в пользе этих животных. Он считал, что эти существа обогатят местную экологию.

Однако еноты начали быстро размножаться — эксперты подсчитали, что в Германии сейчас проживает около двух миллионов енотов. Они уничтожают имущество и нападают на тех, кто попадается им на пути.

Жители страны начали бороться с растущей популяцией енотов. На них охотятся специальные лицензированные охотники.

Издание отмечает, что с 2016 года еноты считаются в Евросоюзе инвазивным видом животных. Государства-члены ЕС должны контролировать их количество.

В июле стало известно, что еноты атакуют Tesla Cybertruck, путая их с мусорными баками. Илон Маск утверждал об устойчивости транспортного средства к апокалипсису, но оказалось, что еноты могут его существенно повредить.

Добавим, что в октябре двор возле дома женщины в США оккупировала "армия енотов". Причиной этому стала чрезмерная доброта женщины, которая в течение 35 лет подкармливала этих животных