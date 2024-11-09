"Нацистські" єноти заполонили німецьке місто: тварини вриваються в будинки й нападають на людей

Популяція єнотів дуже збільшилась в Німеччині після того, як в 1934 році їх розмноженням почав займатись засновник гестапо Герман Герінг.

Німецьке місто Кассель заполонили єноти. Тварини стали загрозою для людей, оскільки вони вриваються в будинки та влаштовують на горищах лігва. Про це пише The Daily Star.

Ці на перший погляд милі та приємні тварини можуть бути небезпечними, пише видання. Зокрема, один із фермерів спробував вигнати вилами єнота зі свого курника, однак тварина подряпала його пазурами. Наразі у чоловіка проблеми з рукою.

Журналісти також пишуть про ситуацію, коли жінка знайшла єнота в білизні. Вона хотіла віднести тварину до спеціального центру, однак єнот напав на неї й жінці прийшлось лікуватись.

Єноти є дуже поширеними в країні. Важко повірити, що сторіччя тому в дикій природі Німеччини мешкало всього кілька єнотів. На думку деяких дослідників, в 1934 році дві пари північноамериканських єнотів наказав випустити німецький політичний діяч часів Третього Рейху, засновник гестапо Герман Герінг — в той час він був рейхміністром Лісового господарства.

Існує думка, що Герман Герінг був впевнений в користі цих тварин. Він вважав, що ці істоти збагатять місцеву екологію.

Однак єноти почали швидко розмножуватись — експерти підрахували, що в Німеччині зараз мешкає близько двох мільйонів єнотів. Вони знищують майно та нападають на тих, хто трапляється їм на заваді.

Жителі країни почали боротись зі зростаючою популяцією єнотів. На них полюють спеціальні ліцензовані мисливці.

Видання зазначає, що з 2016 року єноти вважаються в Євросоюзі інвазивним видом тварин. Держави-члени ЄС мають контролювати їх кількість.

В липні стало відомо, що єноти атакують Tesla Cybertruck, плутаючи їх зі сміттєвими баками. Ілон Маск стверджував про стійкість транспортного засобу до апокаліпсиса, але виявилося, що єноти можуть його суттєво пошкодити.

Додамо, що в жовтні подвір'я біля будинку жінки у США окупувала "армія єнотів". Причиною цьому стала надмірна доброта жінки, яка протягом 35 років підгодовувала цих тварин