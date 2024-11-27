Убеждали в беременности и давали чужих младенцев: в Нигерии разоблачили мошенническую схему лечения бесплодия

Никто из женщин не знает, какой именно препарат им вводили. Но некоторые женщины рассказали, что они привели к раздутому животу, что еще больше убедило их в беременности, которая могла длиться 15 месяцев.

В Нигерии разоблачили мошенническую клинику по лечению бесплодия. Медики заведения кололи женщинам неизвестные препараты и убеждали их в том, что они беременны, а потом отдавали им чужих детей. Об этом говорится в расследовании BBC.

Нигерия имеет один из самых высоких показателей рождаемости в мире. Женщины, которые не могут забеременеть, часто сталкиваются с социальным давлением и даже подвергаются жестокому обращению. Под этим давлением некоторые из них прибегают к крайностям, чтобы реализовать свою мечту о материнстве.

Более года BBC Africa Eye расследовало мошенничество относительно "загадочной беременности".

Мошенники, выдавая себя за врачей или медсестер, убеждают женщин, что они имеют "чудодейственное лечение от бесплодия", которое гарантирует им беременность. Оно обходится в сотни долларов и состоит из инъекции, напитка или введения вещества во влагалище.

Никто из женщин, которые лечились от бесплодия в этой клинике, не знает, какой именно препарат им вводили, и что входит в состав этих препаратов. Но некоторые женщины рассказали, что они привели к изменениям в их телах, например к раздутому животу, что еще больше убедило их в беременности.

Иногда "беременность" длилась 15 месяцев. Когда наступает время "рожать" ребенка, женщинам говорят, что роды начнутся только после того, как их вызовут "редким и дорогим препаратом", требующим дополнительной оплаты.

После "родов" женщины просыпаются после "наркоза" со следом разреза, похожим на кесарево. Другие говорят, что им делают инъекцию, которая вызывает сонливое галлюцинаторное состояние, в котором они верят, что рожают.

В любом случае женщины в конечном итоге имеют детей, которых они якобы родили.

Власти говорят, что для завершения "лечения" мошенникам нужны новорожденные дети, и для этого они ищут женщин, которые находятся в отчаянии и уязвимы, многие из них молодые и беременные, в стране, где аборты запрещены.

В феврале 2024 года министерство здравоохранения штата Анамбра провело рейд в клинике и обнаружило там комплекс, состоящий из двух зданий. В одном были комнаты с медицинским оборудованием, очевидно, для клиентов, а в другом были несколько беременных женщин, которых держали против их воли. Некоторым было всего 17 лет. Они рассказали, что их обманом заставили пойти туда, не зная, что их детей продадут клиентам мошенников.

Некоторые признались, что были слишком напуганы, чтобы сказать семье, что они беременны, и искали выход. Продать своего ребенка женщинам предлагают за 800 тысяч найр (470 долларов).

Напомним, что в Великобритании был зафиксирован случай заболевания лихорадкой Ласса. Тогда заразилась целая семья, которая путешествовала по Западной Африке.