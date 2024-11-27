Переконували у вагітності і давали чужих немовлят: у Нігерії викрили шахрайську схему лікування безпліддя

Ніхто з жінок не знає, який саме препарат їм вводили. Але деякі жінки розповіли, що вони призвели до роздутого живота, що ще більше переконало їх у вагітності, яка могла тривати 15 місяців.

У Нігерії викрили шахрайську клініку з лікування безпліддя. Медики закладу кололи жінкам невідомі препарати і переконували їх у тому, що вони вагітні, а потім віддавали їм чужих дітей. Про це йдеться у розслідуванні BBC.

Нігерія має один із найвищих показників народжуваності у світі. Жінки, які не можуть завагітніти, часто стикаються з соціальним тиском і навіть піддаються жорстокому поводженню. Під цим тиском деякі з них вдаються до крайнощів, щоб реалізувати свою мрію про материнство.

Понад рік BBC Africa Eye розслідувало шахрайство щодо "загадкової вагітності".

Шахраї, видаючи себе за лікарів або медсестер, переконують жінок, що вони мають "чудодійне лікування від безпліддя", яке гарантує їм вагітність. Воно обходиться у сотні доларів і складається із ін’єкції, напою або введення речовини у піхву.

Ніхто з жінок, які лікувалися від безпліддя у цій клініці, не знає, який саме препарат їм вводили, і що входить до складу цих препаратів. Але деякі жінки розповіли, що вони призвели до змін у їхніх тілах, наприклад до роздутого живота, що ще більше переконало їх у вагітності.

Іноді "вагітність" тривала 15 місяців. Коли настає час "народжувати" дитину, жінкам кажуть, що пологи почнуться лише після того, як їх викликають "рідкісним і дорогим препаратом", що вимагає додаткової оплати.

Після "пологів" жінки прокидаються після "наркозу" зі слідом розрізу, схожим на кесарів. Інші кажуть, що їм роблять ін’єкцію, яка викликає сонливий галюцинаторний стан, у якому вони вірять, що народжують.

У будь-якому випадку жінки в кінцевому підсумку мають дітей, яких вони нібито народили.

Влада каже, що для завершення "лікування" шахраям потрібні новонароджені діти, і для цього вони шукають жінок, які перебувають у відчаї та вразливі, багато з них молоді та вагітні, у країні, де аборти заборонені.

У лютому 2024 року міністерство охорони здоров’я штату Анамбра провело рейд у клініці і виявила там комплекс, що складається з двох будівель. В одній були кімнати з медичним обладнанням, очевидно, для клієнтів, а в іншій були кілька вагітних жінок, яких тримали проти їх волі. Деяким було всього 17 років. Вони розповіли, що їх обманом змусили піти туди, не знаючи, що їхніх дітей продадуть клієнтам шахраїв.

Деякі зізналися, що були надто налякані, щоб сказати родині, що вони вагітні, і шукали вихід. Продати свою дитину жінкам пропонують за 800 тисяч найр (470 доларів).

Нагадаємо, що у Великій Британії було зафіксовано випадок захворювання на лихоманку Ласса. Тоді заразилася ціла сім'я, яка подорожувала Західною Африкою.