В Китае приговорили к смертной казни бывшего главу крупнейшего банка КНР

Лю Лянгэ находится под арестом с октября 2023 года. Следствие установило, что он получил более 121 миллиона юаней в виде взяток и незаконно способствовал выдаче кредитов.

В Китае был приговорен к смертной казни бывший глава одного из крупнейших банков мира, Bank of China. Суд также постановил конфисковать все имущество Лю Лянгэ и лишить его гражданских прав. Об этом сообщает Reuters.

По версии следствия, которую суд счел доказанной, Лю получил более 121 миллиона юаней (более 16 млн долларов) в виде взяток и способствовал выдаче кредитов. Под арестом Лю Лянгэ находился под арестом с октября 2023 года.

В соответствии с приговором, смертная казнь отложена на два года. Он был приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой, что означает, что приговор будет приведен в исполнение только в том случае, если он совершит дальнейшие преступления в течение этого периода.

Лю, родившийся в 1961 году, работал в банковских и финансовых учреждениях, в том числе в Народном банке Китая и Экспортно-импортном банке Китая, прежде чем в 2019 году был назначен председателем Банка Китая.

Антикоррупционный орган Китая в последние месяцы начал кампанию по пресечению деятельности финансового сектора, в которую попали некоторые из крупнейших деятелей страны, включая Лю и бывшего заместителя главы центрального банка Фань Ифэя, приговоренного в октябре к смертной казни за получение взяток, также с двухлетней отсрочкой исполнения приговора.

Суд заявил, что Лю воспользовался своим положением, чтобы добиться продвижения по службе многих людей, и что сумма полученных взяток была "особенно огромной" и составила более 121 миллиона юаней (16 миллионов долларов).

Суд заявил, что поскольку Лю "честно признался" в совершении преступления, а большая часть украденных денег и имущества по делу была возвращена, смертный приговор не будет немедленно приведен в исполнение.

По данным CCTV, Лю во время своей работы в Китайском экспортно-импортном банке и Банке Китая нарушил законы, одобрив кредиты на сумму более 3,32 млрд юаней, что привело к убыткам в размере более 190 млн юаней.

Bank of China — старейший банк Китая, он находится в государственной собственности. Банк входит в десятку самых крупных банков мира по рыночной капитализации.

Власти Китая в последние годы проводят массовую кампанию по борьбе с коррупцией, приговоры в рамках которой получают в том числе высокопоставленные чиновники и крупнейшие бизнесмены. С начала 2024 года к ответственности, по отчетам властей, в общей сложности были привлечены более 589 тысяч человек.

Напомним, в сентябре 2024 года в Китае отправили за решетку губернатора одной из провинций. Китайская топ-чиновница Чжун Ян оказалась в тюрьме за коррупцию, но оказалось, что она также завела 58 любовников, которые зачастую вступали с ней в отношения, опасаясь мести.