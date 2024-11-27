У Китаї засудили до смертної кари колишнього главу найбільшого банку КНР

Лю Лянге перебуває під арештом із жовтня 2023 року. Слідство встановило, що він отримав понад 121 мільйон юанів у вигляді хабарів і незаконно сприяв видачі кредитів.

У Китаї засудили до смертної кари колишнього главу одного з найбільших банків світу, Bank of China. Суд також постановив конфіскувати все майно Лю Лянге і позбавити його цивільних прав. Про це повідомляє Reuters.

За версією слідства, яку суд визнав доведеною, Лю отримав понад 121 мільйон юанів (понад 16 млн доларів) у вигляді хабарів і сприяв видачі кредитів. Під арештом Лю Лянге перебував під арештом із жовтня 2023 року.

Відповідно до вироку, смертна кара відкладена на два роки. Його було засуджено до смертної кари з дворічним відтермінуванням, що означає, що вирок буде виконано тільки в тому випадку, якщо він вчинить подальші злочини протягом цього періоду.

Лю, який народився 1961 року, працював у банківських і фінансових установах, зокрема в Народному банку Китаю та Експортно-імпортному банку Китаю, перш ніж 2019 року був призначений головою Банку Китаю.

Антикорупційний орган Китаю останніми місяцями розпочав кампанію з припинення діяльності фінансового сектору, до якої потрапили деякі з найбільших діячів країни, включно з Лю та колишнім заступником глави центрального банку Фань Іфеєм, засудженим у жовтні до смертної кари за одержання хабарів, також із дворічним відтермінуванням виконання вироку.

Суд заявив, що Лю скористався своїм становищем, щоб домогтися просування по службі багатьох людей, і що сума отриманих хабарів була "особливо величезною" і становила понад 121 мільйон юанів (16 мільйонів доларів).

Суд заявив, що оскільки Лю "чесно зізнався" у скоєнні злочину, а більша частина вкрадених грошей і майна у справі була повернута, смертний вирок не буде негайно приведений у виконання.

За даними CCTV, Лю під час своєї роботи в Китайському експортно-імпортному банку і Банку Китаю порушив закони, схваливши кредити на суму понад 3,32 млрд юанів, що призвело до збитків у розмірі понад 190 млн юанів.

Bank of China — найстаріший банк Китаю, він перебуває в державній власності. Банк входить до десятки найбільших банків світу за ринковою капіталізацією.

Влада Китаю останніми роками проводить масову кампанію з боротьби з корупцією, вироки в рамках якої отримують, зокрема, високопосадовці та найбільші бізнесмени. З початку 2024 року до відповідальності, за звітами влади, загалом було притягнуто понад 589 тисяч осіб.

Нагадаємо, у вересні 2024 року в Китаї відправили за ґрати губернатора однієї з провінцій. Китайська топчиновниця Чжун Ян опинилася у в'язниці за корупцію, але виявилося, що вона також завела 58 коханців, які часто вступали з нею у стосунки, побоюючись помсти.