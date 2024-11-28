Война в Сирии: повстанцы подошли к базе РФ, а Асад внезапно прибыл в Москву
Повстанцы в Сирии впервые за много лет взяли под контроль территорию, которую занимали правительственные войска. Башар Асад внезапно прибыл в Москву, хотя Владимир Путин сейчас находится в Казахстане.
Сирийские повстанцы начали масштабную атаку на районы, контролируемые правительственными войсками, вызвав ожесточенные столкновения на второй день и захватив территорию в Западном Алеппо. Ситуация, судя по всему стала критической, так как Башар Асад, который является президентом Сирии с 2000 года, незапланированно прибыл в РФ. Российский президент Владимир Путин в данный момент находится в Казахстане, где проходит саммит ОДКБ. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Примечательно, но официальные российские СМИ о визите Башара Асада в РФ не сообщают. Об этом стало известно из сообщения канала Halab Today. С кем встречается Асад, пока российский президент и его союзник отсутствует — неизвестно.
Когда началось наступление повстанцев в Сирии
Оппозиционные режиму Асада группировки начали наступление рано утром 27 ноября и в серии заявлений в социальных сетях заявили, что им удалось отбить у правительственных сил контроль над более чем 15 деревнями.
Бойцы оппозиции заявили, что их наступление позволит вернуться тысячам перемещенных лиц, которые были вынуждены бежать от правительственных бомбардировок в последние недели.
Наступление последовало за неделями непрекращающегося насилия в этом районе, где, по словам активистов, правительственные и союзные российские силы усилили бомбардировки частей последнего оставшегося оплота оппозиции.
Это также происходит на фоне того, что связанные с Ираном группировки, которые поддерживали сирийские правительственные силы с 2015 года, были заняты собственной борьбой у себя на родине.
Ранее отмечалось, что сирийские и российские самолеты бомбят удерживаемый повстанцами северо-запад Сирии на границе с Турцией. Официальный Дамаск заявляет, что "ведет войну против террористов, вдохновленных "Аль-Каидой", и отрицает, что наносит удары по мирным жителям без разбора.
Повстанцы в том числе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" в тот же день начали наступление на северо-западе провинции Алеппо, которая контролируется войсками президента Сирии Башара Асада.
Эта атака стала крупнейшей с марта 2020 года, когда Россия, поддерживающая Асада, и Турция, поддерживающая повстанцев, договорились о прекращении огня, положившем конец многолетним боевым действиям, в результате которых миллионы сирийцев, выступавших против правления Асада, были вынуждены покинуть свои дома.
Армия Асада заявила, что сотрудничает с Россией и неназванными "дружественными силами", чтобы вернуть себе позиции и вернуть ситуацию к прежнему состоянию.
Заявление сирийских повстанцев
Сирийские повстанцы утверждают, что эта кампания стала ответом на участившиеся в последние недели удары по мирному населению со стороны российских и сирийских ВВС в районах на юге Идлиба, а также для предотвращения любых атак со стороны сирийской армии, которая, по их словам, наращивает численность войск вблизи линий фронта с повстанцами.
Тем временем иранские государственные СМИ сообщили, что бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Киумарс Пурхашеми, старший иранский военный советник в Сирии, был убит в Алеппо.
Иран отправил тысячи бойцов в Сирию во время сирийской войны. Хотя среди них были и члены Стражей, официально выступавшие в качестве советников, большинство составляли наемники со всего региона.
Реакция Турции
Источники в турецких силах безопасности сообщили 28 ноября, что повстанцы первоначально начали ограниченную операцию после атак войск Асада, а затем расширили ее после того, как правительственные войска оставили свои позиции.
Турецкие источники сообщили, что передвижения повстанцев остаются в пределах зоны деэскалации в Идлибе, которая была согласована в 2019 году Россией, Ираном и Турцией с целью снижения боевых действий между повстанцами и правительственными войсками.
Источник в Министерстве обороны Турции сообщил, что Турция внимательно следит за развитием событий на севере Сирии и приняла меры предосторожности для обеспечения безопасности находящихся там турецких войск.
Что происходит в Сирии сейчас
В соцсетях сообщается, что сирийские повстанцы приближаются к российской военной базе Фаудж и Алеппо
Также сообщается, что им удалось захватить оружие и боеприпасы российского производства: дюжину танков и БМП, десятки единиц противотанкового оружия, две самоходные гаубицы "Гвоздика", полевые орудия, ракеты "Град" и многое другое.
Также журналист Недаль аль-Амари опубликовал видео со взятым в плен российским военным оператором дронов.
Сообщается, что якобы был сбит российский истребитель Су-24. Точное количество жертв с обеих сторон неизвестно, некоторые источники сообщают о 130 погибших и среди повстанцев и в рядах армии Асада.
Напомним, война в Сирии началась после того, как президент Башар Асад подавил антиправительственные протесты в 2011 году. В результате погибло более 500 000 человек, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а инфраструктура и промышленность страны были разрушены.
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что Сирия и Иран вслед за КНДР могу перебросить свои войска в помощь ВС РФ в Курскую область.