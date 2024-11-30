"Инвестиция в мир": Польша начала строить укрепления на границе с Украиной

Проект получил название "Восточный щит". Уже завершены работы по строительству первого участка на границе с РФ и Беларусью.

Польша принялась укреплять границы с Россией, Беларусью и Украиной. Новые оборонительные сооружения появятся в Варминско-Мазурском, Подляском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Об этом пишет Рolskieradio24.pl.

Проект называется "Восточный щит". Уже завершено строительство первого участка фортификационной системы, которая строится на границе с Россией и Беларусью.

"Первые элементы "Восточного щита" показывают, что это разумно скоординированная система защиты. Уже на этом раннем этапе строительства понятно, что это современный способ защиты польской границы", — сказал Дональд Туск, премьер-министр Польши.

Глава правительства подчеркнул, что благодаря инвестициям Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское и Подкарпатское воеводства станут безопаснее, а все планы по восточной и северной границам призваны повысить ощущение безопасности и фактически повысят безопасность и стабильность.

"Все, что мы делаем здесь, а также будем делать на границе с Беларусью и Украиной, направлено на сдерживание и отпугивание вероятного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но сейчас вся Европа наблюдает с большим удовольствием и поддержит эти инвестиции и нашу деятельность, если это будет необходимо", — отметил Туск.

Он добавил, что их деятельность также будет касаться безопасности границы с Украиной — по другим причинам.

"Восточный щит": что известно

Проект "Восточный щит" — подготовлен Министерством национальной обороны и Генеральным штабом Войска Польского. Он предусматривает строительство различных типов укреплений, местных препятствий и военной инфраструктуры на границах Польши с Россией и Беларусью — общее расстояние примерно 800 км.

Также планируется построение соответствующих систем разведки и выявления угроз, передовых баз, логистических узлов, складов и развертывание систем борьбы с беспилотниками.

Напомним, что проект "Восточный щит" будет стоить около 2,5 млрд долларов, а завершить его планируют до 2028 года.