"Інвестиція в мир": Польща почала будувати укріплення на кордоні з Україною

Проєкт отримав назву "Східний щит". Вже завершені роботи з будівництва першої ділянки на кордоні з РФ та Білоруссю.

Польща заходилася укріплювати кордони з Росією, Білоруссю та Україною. Нові оборонні споруди з'являться у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Про це пише Рolskieradio24.pl.

Проєкт має назву "Східний щит". Вже завершено будівництво першої ділянки фортифікаційної системи, яка будується на кордоні з Росією та Білоруссю .

"Перші елементи "Східного щита" показують, що це розумно скоординована система захисту. Вже на цьому ранньому етапі будівництва зрозуміло, що це сучасний спосіб захисту польського кордону", — сказав Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.

Глава уряду підкреслив, що завдяки інвестиціям Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими, а всі плани щодо східного та північного кордонів покликані підвищити відчуття безпеки та фактично підвищать безпеку та стабільність.

"Усе, що ми робимо тут, а також будемо робити на кордоні з Білоруссю та Україною, спрямоване на стримування й відлякування ймовірного агресора, тому це дійсно інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але зараз вся Європа спостерігає з великим задоволенням і підтримає ці інвестиції та нашу діяльність, якщо це буде необхідно", — зазначив Туск.

Він додав, що їхня діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною — з інших причин.

"Східний щит": що відомо

Проєкт "Східний щит" – підготовлений ​​Міністерством національної оборони та Генеральним штабом Війська Польського. Він передбачає будівництво різних типів укріплень, місцевих перешкод та військової інфраструктури на кордонах Польщі з Росією та Білоруссю – загальна відстань приблизно 800 км.

Також планується побудова відповідних систем розвідки та виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів і розгортання систем боротьби з безпілотниками.

Нагадаємо, що проєкт "Східний щит" коштуватиме близько 2,5 млрд доларів, а завершити його планують до 2028 року.